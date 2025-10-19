PRIMA E SECONDA CAT. Il Prato Nord sogna di balzare in vetta. Ecco tutte le sfide

Prima e Seconda Categoria, atto quinto: si comincia oggi, alle 15.30. In Prima Categoria, si parte dal girone B: il Prato Nord seconda forza del campionato sarà di scena a Castelfranco contro la Stella Rossa, con il sogno di approfittare di un eventuale passo falso del Monsummano capolista per balzare in vetta. Ed un assist potrebbe arrivare dal Viaccia, che al Ribelli ospitano i valdinievolini. Da seguire con interesse la gara di Maliseti, che attende la Pietà di Trupia. Il Casale Fattoria di Bellini andrà nella tana della Montagna Pistoiese. Nel girone C il Poggio a Caiano vuol riprendere a marciare: gli uomini di Marchetti, quarti in classifica, si misureranno a Quarrata contro il San Godenzo. Scendiamo in Seconda Categoria: il Csl Psc è a sole tre lunghezze dal primo posto occupato dal San Felice, ma per agguantarlo gli uomini di coach Imbriano dovranno violare il campo dell’Eureka neopromossa. Il Chiesanuova allo Scirea giocherà contro il Carraia. Impegni esterni per Polisportiva Naldi e La Libertà Viaccia, rispettivamente contro il Firenzuola ed il Montemurlo, mentre al Conti la Galcianese se la vede col Quarrata. E poi c’è la Valbisenzio, che riceva il Sagginale. Chiusura con il girone F: la Virtus Comeana è quarta a quattro punti dalla testa del raggruppamento occupata dallo Sporting Lazzeretto (che giocherà al Becheroni contro La Querce): la formazione di Gravante può accorciare, a patto di violare il terreno di gioco del Sesto. Il Tavola in trasferta nella tana del San Lorenzo Campi Giovani. Il Mezzana ospita l’Atletica Castello.