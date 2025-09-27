Prima e Seconda cat. Mondolfo-Mondolfo. Ecco lo "straderby»

Prima categoria. Atletico Mondoldo 1952-Marotta Mondolfo. Derby tra due squadre reduci dalla vittoria di sette giorni fa. Si gioca al comunale "Longarini Lucchetti" di Mondolfo alle ore 15,30. Audax Calcio Piobbico-Della Rovere. Anche queste due compagini hanno iniziato il nuovo campionato con il vento in poppa. Sarà un match sicuramente avvincente, calcio d’inizio ore 15,30. Maior Csi Del fino Fano (ore 15,30). Mercatellese-Pantano Calcio (15,30). Olimpia Macerata Feltria-Falco Acqualagna (foto Cappelli). Qui si gioca alle ore 15-Peglio-Muraglia (ore 15,30). Domani: Avis Montecalvo-Osteria Nuova (ore 15,30) e Real Altofoglia- Avis Sassocorvaro (ore 15,30).

Seconda categoria. Nel girone A gli anticipi odierni sono sette, diverse squadre cercano ka riconferma le altre il riscatto. Le gare di oggi: Casinina-Santangiolese (15,30), Durantna Santa Cecilia-Piandimeleto (15,30); Isola di Fano- Valfoglia Tavoleto (15,30); Cagli Sport Associati-Viridissima Apecchio (15,30); Pole Calcio-Cantiano Calcio (14,30); Sammartinese Next Gen.-Vis Canavaccio 2008 (ore 15); Vgor San Sisto-Carpegna (15,30). Domani Vadese Calcio-Ca Gallo (ore 16,30). Nel girone B si gioca oggi l’intera giornata. Arzilla-Viri Fortes Adriatico (14,30); Cuccurano Fano Calcio (15,30); Pontesasso-Gradara Calcio 15,30); Real Metauro 2018-Atletico River Urbinelli (14,30); Real Mombaroccio-Us Fortuna Fao (14,30); Senigallia Calcio-Ies S.Veneranda (18.30); Tavernelle-Villa Ceccolini Calcio (15,30); Trecasteli-Piandirose (15).

am.pi.