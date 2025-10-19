Prima e Seconda categoria - Gironi "A» e "B». Spiccano i match-clou tra tante lucchesi

In Prima categoria girone "A", con Atletico Lucca e Folgor Marlia che tengono il passo della corazzata Carrarese Giovani, si gioca una giornata di derby. Atletico Lucca-Capannori (sfida che si ripeterà anche mercoledì prossimo in Coppa Toscana), è sicuramente il match più interessante, seguito, a ruota, da Montecarlo-Folgor Marlia e Corsagna-Academy Porcari, gare tutte da vedere per le indubbie qualità tecniche dei protagonisti. La domenica si completa con: Pieve Fosciana-Romagnano (allo stadio del Ciocco) e Piazza "55"-Carrarese Giovani: ed è, dunque, proprio per i biancorossi di Micchi l’impegno più severo. Nel girone "B" Marginone in casa con l’Atletico Spedalino, alla ricerca del primo successo stagionale.

In Seconda categoria girone "A", ad eccezione del Vorno che ospita il Massarosa, turno in trasferta per le altre compagini nostrane: il Valfreddana sul terreno del Corsanico, San Macario Oltreserchio a Pontremoli e Folgore Segromigno a Ricortola. Nel girone "B" inizia già a delinearsi la classifica, con i pistoiesi della Cintolese a punteggio pieno ed i forti garfagnini del New Team al loro inseguimento. A provare l’impresa sul campo della capolista sarà il Molazzana, mentre il New Team riceve il Pescia (altra favorita). Ghivizzano al "Bellandi" contro Le Case (altra formazione pistoiese) per rimanere in scia. Da seguire Filicaia Diavoli Rossi-Gallicano e Atletico Castiglione-Cascio. A chiudere il quadro: Borgo a Buggiano-Borgo a Mozzano, Chiesina-Academy Tau e Fornaci-Gorfigliano Diavoli Neri. Fischio d’inizio per tutti alle ore 15,30.

Flav. Berl.