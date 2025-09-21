Prima e Seconda categoria - I quattro gironi: il programma della prima giornata. Spicca il derby tra Pieve Fosciana e Corsagna

Dopo l’interessante prologo rappresentato dalle gare del primo turno di Coppa Toscana, prendono il via i campionati di Prima e di Seconda categoria, con un programma ricchissimo che, da questa stagione, è spalmato su ben quattro gironi (due per la "Prima" e due per la "Seconda") in cui sono inserite le formazioni lucchesi (versiliesi escluse).

Nel girone "A" questo il programma della prima giornata di Prima categoria (in campo nove compagini nostrane). Girone "A": Atletico Lucca-Romagnano, Calci-Folgor Marlia, Capannori-Migliarino Vecchiano (a Lammari), Fivizzanese-Montecarlo, Mulazzzo-Academy Porcari, Piazza "55"-Capezzano e Pieve Fosciana (foto) che riceve il Corsagna (allo stadio del Ciocco), che è anche l’unico derby e la sfida tecnicamente più accattivante della giornata in questo gruppo. Per il girone "B" si gioca, invece, Marginone-Pieta 2004.

In Seconda categoria più folto il gruppone delle lucchesi (qui sono ben quindici le rappresentanti del nostro calcio di zona. Per il girone "A", si disputano: Atletico Carrara dei Marmi - Valfreddana, Monzone-San Macario Oltreserchio, Salavetitia Seravezza-Folgore Segromigno e Vorno-Ricortola. Per il girone "B" sono in calendario: Atletico Castiglione-Le Case, Borgo a Buggiano-Gallicano, Borgo a Mozzano-Pescia (a Valdottavo), Cascio-Academy Tau, Chiesina Uzzanese-Diavoli Neri Gorfigliano, Cintolese-Fornaci, Ghivizzano-Filicaia Diavoli Rossi, New Team SG - Molazzana. Partite, dunque, a ogni latitudine e per tutti i gusti, utili soprattutto per avere un primo assaggio sulla reale consistenza delle contendenti. Fischio d’inizio per tutti alle ore 15,30.

Flav. Berl.