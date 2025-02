Prima e Seconda categoria - L’analisi della giornata. Derby a suon di gol a Capannori, scivolone del Piazza

In Prima categoria è stata una domenica di derby per la nostra zona. Il Corsagna consolida il secondo posto in classifica, battendo – con i gol di Ricci e Giannotti – il Montecarlo. Pareggio a suon di gol, invece, tra Capannori e Folgor Marlia: a Del Ry e Pistoiesi, per i padroni di casa, rispondono Pieretti e Passaglia. Successo importante in chiave salvezza per i Diavoli Neri Gorfigliano che, grazie a alla doppietta di Pinelli, battono il Pieve Fosciana al quale non basta Vitrani. Non basta Frugoli all’Academy Porcari che pareggia contro il Cqs Pistoia; mentre l’Atletico Lucca impatta – nonostante le quattro reti segnate da Baroncini, Secchi, Giuliani e Lucchesi – contro la Torrelaghese. Le due squadre si spartiscono, così, un punto per ciascuna.

In Seconda categoria, nel girone "A" per le lucchesi, pareggio casalingo per la Folgor Segromigno Piano che, con Paoli ed Angeli, conquista un punto ottimo per la classifica contro il Dallas Romagnano. Sconfitta esterna, invece, per il Pieve San Paolo contro la Carrarese Giovani. Nel girone "B" la capolista Piazza "55" cade sul campo dell’Atletico Castiglione che vince grazie alle reti di Gheri, Matteucci e Turri; mentre al Piazza non basta, per acciuffare il pareggio, la doppietta di Rocchiccioli. Uno scivolone inaspettato, ma era anche un derby. Grazie alla vittoria contro il Pescia firmata da Ghafouri, il Ghivizzano guadagna tre punti in classifica nello scontro diretto contro la terza. L’unico successo esterno della giornata è quello dell’Academy Tau che, con Di Salvatore ed Harch, espugna il campo del Borgo a Mozzano. Sconfitta per il Fornaci che deve arrendersi, nonostante Pacini, al Chiesina Uzzanese. Vittoria importante per la salvezza, invece, per il Gallicano che, con le reti di Alfredini e Brucciani, batte il Cascio e del Valfreddana che, con Catinali, si aggiudica tre punti importantissimi superando la Morianese. Il match tra San Macario Oltreserchio e Molazzana è stato rinviato per impraticabilità di campo e, con ogni probabilità, si dovrebbe recuperare mercoledì 26 febbraio: ma c’è da attendere il via libera dalla Federazione.

Alessia Lombardi