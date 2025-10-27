Prima e Seconda categoria - Gironi "A» e "B». Tutti i gol della sesta giornata
Prima categoria - Girone "A": Carrarese Giovani – Montecarlo 0-0, Capannori - Piazza "55" 1-0 (Pistoresi), Folgor Marlia - Corsagna 3-1 (Centoni, Lazzari, Spadavecchia, Ricci), Academy Porcari - Pieve Fosciana 5-1 (Menichetti, Baroncini, Bendetti, Proto, Ricci, rigore di Lucchesi), Torrelaghese - Atletico Lucca 3-3 (Saviozzi, Dal Poggetto, Berretti, Figliola, doppietta di Sereni).
Girone "B": Staffoli - Marginone 1-2 (Filieri, Pagnini, Stobbia). Seconda categoria - Girone "A": Folgore Segromigno Piano - Vorno 0-2 (Pera, Franceschini), San Macario Oltreserchio - Ricortola 2-1 (doppietta di Romanini, gol di Bertuccelli), Valfreddana - Monzone 2-1 (Bertoncini, Bianchi, Pezzetti).
Girone "B": Academy Tau - Borgo a Buggiano 2-0 (Nottoli, Venturini), Borgo a Mozzano - Atletico Castiglione 4-1 (Fati, Silvestrini, Turri, doppietta di Curumi), Le Case - Cintolese 0-4 (Venturini, Morosi, doppietta di Pallara), Molazzana - Chiesina Uzzanese 3-1 (Bresciani, Micchi, Marigliani, Quiriconi), Pescia - Fornaci 4-0 (Piattelli, Salvestrini, doppietta di Tognotti), Diavoli Neri Gorfigliano - Filicaia Diavoli Rossi 5-3 (Tragni, Orsetti, Valdrighi, Triti, Bacci, rigore di Venanzi, doppietta di Trombi), Cascio - New Team 1-2 (rigore di Satti, gol di Giannotti e Bonini).
Alessia Lombardi
