Prima e Seconda categoria

Forte 2015-Corsanico 4-1

Gli squali allungano la striscia positiva con un’altra affermazione netta in un derby che si poteva prevedere più equilibrato, la quinta vittoria nelle ultime sei comincia con la deviazione in area dopo appena tre minuti di Nicola Sodini. Pari ospite con la rete che poi sarà quella della bandiera per gli orange che arriva da calcio piazzato di Cerri. Pronta la reazione dei padroni di casa che si portano ancora avanti allo scadere con Bresciani; il doppio vantaggio della tranquillità si materializza a metà ripresa con Gianmarco Lossi su rigore. Completa lo score finale l’autorete di D’Agliano.

Cos Pistoia-Capezzano 0-1

Blitz esterno importante del Capezzano che centra la seconda vittoria di fila. Occasioni per indirizzare la sfida i ragazzi di Coli ne hanno avute prima con Luca Martinelli e Pacini. E proprio un preciso cross di quest’ultimo ha propiziato la rete decisiva dell’habitué Correia che al 22’ di testa ha scavalcato il portiere.

Torrelagh.-San Giuliano 2-3

Lottano ma finiscono battuti i gialloviola che escono con l’onore delle armi. Avanti gli ospiti con Doveri al 29’, pareggio dei locali con Nicola Marsili nel finale di tempo. Di Paola con una doppietta (uno su rigore) indirizzare poi il match. Il gol di Gemignani al 10’ dona solo speranze ma niente più.

S. Camaiore-Carrarese G. 1-0

Una rete di Daniele Simonini dopo una bella combinazione in velocità con Mariani regala i primi tre punti alla compagine camaiorese che abbandona finalmente il fondo della classifica.

Ospedalieri- Massarosa 2-2

Pari in rimonta preziosissimo per la band di Misuri che mostra ancora una volta grande carattere. Succede tutto nella ripresa, apre Giani al 10’ da pochi passi, raddoppio dei locali con Rexapi al 20’. L’espulsione di Rossi dà il via alla rimonta biancorossa che si concretizza grazie alle reti di Misuri e Tomei al 38’.

Ponteasserchio-Lido 3-3

Sei gol e tante emozion. Padroni di casa avanti con Ghelli, raddoppio con Skurti pochi minuti dopo. Il Lido non ci sta e accorcia con Vizzoni. Sale in cattedra poi l’evergreen Andrea Dati che realizza una doppietta in bello stile con due tiri precisi e violenti prima del pari finale di Tognetti che sancisce il definitivo 3-3.

