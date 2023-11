Prima e Seconda categoria

Capezzano-Giovani V.N. 1-1

Frena la marcia dei ragazzi di Coli che però portano la striscia di risultati positivi a quattro. Dopo la rete al 42’ di Bertelli che sugli sviluppi di un calcio piazzato trova la deviazione di un difensore, arriva cinque minuti dopo il pari di Nicola Benedetti, il trequartista mancino riceve al limite dell’area da Lampitelli, salta due uomini e segna in diagonale. Pari da non disprezzare considerato che nel finale un intervento in scivolata di Caniparoli salva il risultato al 85’.

Atletico Lucca-Forte 2-2

Pari in rimonta per gli squali che perdono così la vetta ma si confermano squadra attrezzata per competere per i primi posti. Subito avanti i ragazzi di Cagnoni con Maggi che al 13’ insacca da due passi: ribaltone dei lucchesi nella ripresa grazie alle reti di Bonini al 15’ e di Secchi al 21’ . Ci pensa nel recupero Credendino con un tocco in mischia al 49’ a ristabilire la parità

Corsanico-Cos Pistoia 1-1

Finisce in parità anche la sfida casalinga degli orange che reagiscono bene a un iniziale svantaggio. Nel primo tempo solo i pali fermano Del Soldato al 26’ e Cortopassi al 40’. La rete arriva nella ripresa grazie a un delizioso scavetto di Del Frate che nel finale viene espulso.

La Cella-Torrelaghese 3-0

Brutta battuta d’arresto per i gialloviola che escono con le ossa rotta dal campo dei pisani che vanno in vantaggio con Paolicchi al 18’. Nella ripresa le sfortunate autoreti di Martinelli al 27’ e di D’Onofrio al 44’.

Lido-Ricortola 0-1

Gara tirata quella del Benelli, occasioni per parte nel primo tempo con Ksioua al 25’, tiro di poco a lato e Bertuccelli che con un colpo di testa sfiora il vantaggio. Il gol della vittoria massese siglato proprio da questo ultimo al 93’.

Massarosa-Villafranch. 0-0

Pari a reti bianche ma non privo di emozioni tra i biancorossi di Misuri e gli apuani,. Le emozioni più grandi nella ripresa, al 28’Lunardini para un rigore a Giannotti. Nel finale al 46’ espulso per gli ospiti Conti.

Filattierese- Sp. Camaiore 1-0

Una rete in apertura di Micheli al 7’ lancia i padroni di casa verso la vittoria, reazione ospite con Paoli e Simonini che non porta per poco al gol del pari.

Cab