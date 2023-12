Prima e Seconda categoria

In Prima categoria tempo di derby nel girone "A", con due sfide incrociate fra compagini lucchesi a tenere viva l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Ai "Laghetti" di Lammari si gioca Capannori-Marginone: la matricola terribile contro la capolista, con in palio punti pesantissimi, soprattutto per i verdearancio del Marginone che guidano da soli la classifica. Allo stadio di viale Europa, a Marlia, invece, duello play-off fra Folgor e Corsagna che vede favoriti i biancocelesti padroni di casa, anche se i neroverdi di Piercecchi sono in fiducia, pur con le assenze degli squalificati Lucchesi, Barsanti e Giusti. Completano il quadro: Atletico Lucca-Giovani Via Nova e Pescia-Academy Porcari.

In Seconda categoria girone "B" a tenere banco sono i cambi d’allenatore, ben tre in questa settimana, per dare la scossa ad altrettante formazioni in difficoltà: a Borgo a Mozzano Paolo Del Barga sostituisce Ricciarelli; a Barga Niccolato al posto di Pieroni; mentre, a Fornaci, Francesco Passini subentra a Daniele Giannecchini.

La dodicesima giornata propone: Borgo a Mozzano - San Macario Oltreserchio, Fornaci - Monteserra e Piazza "55" (che aveva già cambiato trainer con l’arrivo di Edoardo Micchi) - Barga. Ma l’attenzione maggiore è per la neocapolista Gorfigliano Diavoli Neri, attesa alla difficile trasferta di Altopascio contro l’Academy Tau e all’inseguitrice Montecarlo che scende sul campo dell’Atletico Cascina.

Il resto del programma: Molazzana - Migliarino, Pontecosi Lagosì - Ghivizzano e Sextum Bientina - Gallicano. Calcio d’inizio per tutti alle ore 14,30.

Flav. Berl.