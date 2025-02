Prima e seconda categoria. Aglianese e Casini Spedalino ok. Frenano Pescia e San Niccolò

Qualche favorita ha commesso un passo falso, alcuni "underdog" hanno fatto saltare il banco. Nel girone A di Prima Categoria, il CQS Pistoia è tornato dalla trasferta di Porcari con un punto (1-1) mentre il Chiazzano è stato brutalizzato dal Romagnano (5-1). Passando al girone D, sconfitta a sorpresa per il Quarrata: il CSL Prato Social Club ha vinto con un rotondo 4-0, a certificare la giornata-no della banda Diodato che resta terza. Pollice alzato invece per AM Aglianese e Atletico Casini Spedalino: Citera, Giuntoli, Cutini e Benedetto hanno griffato il 4-0 dei neroverdi di Matteoni sulla Gallianese, mentre un tris di Compagnone ha certificato il 3-2 della squadra di Pacini sul Sagginale. Scendiamo quindi in Seconda Categoria, girone B: il "solito" Echegdali ha segnato per il Pescia, ma il Ghivizzano ha vinto 2-1. E il Chiesina Uzzanese ne ha approfittato per centrare l’aggancio, grazie al 2-1 imposto al Fornaci (con il Borgo a Buggiano che ha vinto con il medesimo punteggio contro il Giovani Via Nova). Chiusura con il San Niccolò, attualmente ex-capolista del girone C: lo 0-0 contro la Montagna Pistoiese è costato agli aglianesi il primo posto, essendo stati superati da La Pietà (che ha battuto 3-2 il Montalbano Cecina). Millarini e Nappini hanno timbrato il cartellino nell’1-1 fra Virtus Montale e Bugiani Pool 84. La copertina è però per il Cintolese, che si aggiudica lo scontro-salvezza con la Valbisenzio con un clamoroso 8-1. Possono però continuare ad inseguire la permanenza in categoria anche l’Olimpia Quarrata ed il Pistoia Nord, dopo aver sconfitto per 3-1 rispettivamente Chiesanuova e Vernio.