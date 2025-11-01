Prima e Seconda Categoria. Al Gambassi serve una vittoria a Novoli

Trasferta delicata domani alle 14.30 per il Gambassi, che nella settima giornata del girone C di Prima Categoria sarà di scena a Novoli, formazione che lo precede in classifica di un solo punto. I termali hanno bisogno di vincere per uscire dalla zona play-out e tenere il passo delle pretendenti ai play-off.

Passando al girone F di Seconda Categoria, sempre per la settima giornata (fischio d’inizio domani alle 14.30), il Capraia riceve a Montelupo l’imbattuto Virtus Comeana, mentre lo Sporting Lazzeretto va a far visita al più modesto Mezzana. Ancora, Monterappoli e Santa Maria saranno impegnate in casa rispettivamente contro Tavola e Atletica Castello, entrambe ai margini della zona play-off. Infine, scontro diretto per il Casenuove Gambassi nella ‘tana’ del San Lorenzo Campi.

Chiudiamo con il raggruppamento G, dove il Ponte a Cappiano riceve La Corte per un vero e proprio scontro d’alta classifica. Al contrario l’Aurora Montaione sarà di scena a Tirrenia, compagine che vanta quattro punti di vantaggio.