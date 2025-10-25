Prima e Seconda categoria: AM Aglianese contro il CQS Tempio Chiazzano. Cintolese-Le Case, Molazzana-Chiesina e Pescia-Fornaci. Il Monsummano vuole scalare la Montagna

Cambia l’orario, adeguandosi all’autunno ed all’ora solare: la sesta giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria si giocherà domani alle 14.30. Nel girone B di Prima l’Intercomunale Monsummano capolista a punteggio pieno tenterà di andare definitivamente in fuga regolando allo Strulli la Montagna Pistoiese di Zinanni. Scontro intraprovinciale anche per l’AM Aglianese: dopo aver ipotecato il passaggio agli ottavi di Coppa Toscana, gli uomini di coach Matteoni riceveranno ad Agliana il CQS Tempio Chiazzano. Incontro impegnativo per l’Atletico Spedalino, che a Montemurlo si misurerà con il Viaccia dell’ex-Marchiseppe. Nel girone C, per il Quarrata è l’ora della verità: a Chiazzano, contro il Calenzano, la banda Diodato deve assolutamente vincere per rischiare già da adesso di rimanere bloccata nella lotta per non retrocedere.

Scendendo in Seconda categoria, il Cintolese primo della classe nel girone B giocherà al Loik di Monsummano con Le Case. Di un eventuale passo falso della capolista potrebbero approfittare per mettere la freccia sia il Chiesina Uzzanese (impegnato in trasferta con il Molazzana) che il Pescia (in casa contro il Fornaci). Ad Altopascio, il Borgo a Buggiano andrà in cerca di conferme contro il Tau.

Nel girone C il San Felice vuol continuare a stupire: tornare da Carmignano con un risultato positivo contro la Naldi è obbligatorio per avere la certezza di rimanere in testa. Gare interne per Pistoia Nord ed Olimpia, rispettivamente contro Montemurlo e Fiorenzuola: entrambe mirano a risalire la china. A completare il quadro, ecco poi Sagginale–San Niccolò e Virtus Montale–Eureka: sia gli aglianesi che i montalesi hanno 5 punti e vogliono dare una scossa alla graduatoria. E lo stesso tenterà di fare, nel girone F, il Montalbano Cecina, di scena a Sesto Fiorentino contro il Doccia.

Giovanni Fiorentino