Ci sono ancora ventiquattro punti potenzialmente in palio, prima della chiusura della "regular season", a partire dal turno di Prima e Seconda Categoria che prenderà il via alle 15 di domani. Nel girone A di Prima, tutte le pistoiesi e valdinievoline sono scivolate in zona playout. Giovani Via Nova e CQS Pistoia potrebbero uscirne, a patto però di fare risultato pieno fra le mura amiche rispettivamente contro Serricciolo e Marginone. Manca ormai solo la matematica a condannare il Pescia, che onorerà tuttavia il torno fino in fondo e punta contro il Mulazzo alla seconda vittoria. Può ancora farcela il Tempio Chiazzano, ma deve sfruttare il fattore-campo per prevalere sul Capannori ed invertire la rotta anche nelle prossime sfide. Passando al girone C, il nuovo tecnico del Quarrata Riccardo Agostiniani ha già ricevuto due punti, visto che il giudice sportivo ha tramuta il pari di qualche settimana fa con l’Isolotto in una vittoria a tavolino (in quanto i rivali avevano schierato un giocatore non tesserato). Un risultato che issa i quarratini al quarto posto, con la possibilità di avvicinarsi ancora al terzo regolando il CSL Prato Social Club. Gli Amici Miei hanno un’occasione per uscire dalle sabbie mobili e dovranno coglierla, violando il campo dell’Atletica Castello. Ed eccoci nel girone E in Seconda Categoria, dove regna la coppia di testa Montagna Pistoiese – Atletico Casini Spedalino: impegno casalingo più ostico per la banda Zinanni, visto che ospiterà il Montemurlo. Ma nemmeno i ragazzi di Marchiseppe possono permettersi di sottovalutare il Montalbano Cecina, pur partendo in casa da favoriti. Ed entrambe le prime della classe sono costrette ad aggiudicarsi l’intera posta in palio, perché in caso contrario alla Virtus Montale ’basterebbe’ sconfiggere l’Olimpia Quarrata per balzare in testa. Occhio anche al Cintolese: il Prato Nord è un cliente ostico. Più agevole in teoria il compito del San Niccolò, contro una Galcianese in piena zona retrocessione. A completare il quadro, ecco infine Chiesanuova – Borgo a Buggiano, Pistoia Nord – Montale Pol.90 Antares e La Querce – San Felice.