Prima e Seconda categoria. Capezzano con problemi di formazione

In Prima categoria (23ª giornata) il Capezzano Pianore va a Mulazzo (arbitra Catello Esposito di Livorno) ma ha problemi di formazione. Oltre all’infortunio di Toma (il classe 2005 intanto in settimana ha rinnovato fino al 30 giugno 2027) e a quello di Domenici ci sono anche le squalifiche di capitan Mattia Pacini e di Lampitelli. Fuori molto probabilmente anche Lorenzo Pacini per affaticamento muscolare. Dunque tanto da reinventare per Riccardo Coli che valuta se andare col 4-3-3 o con il 4-4-2. La partita è difficilissima visto il momento (tre sconfitte di fila) da dove il Capezzano vuole uscire con la forza del gruppo. La Torrelaghese, ancora al Marco Polo Sports Center, riceve la Pieve Fosciana (fischia Mohamad Kassab di Lucca). Assenti nei gialloviola Tartarini (squalificato) e Mariani (influenzato). Riccardo Belluomini riproporrà lo stesso 4-3-1-2 iniziale di domenica scorsa, quando vinse il derby a Capezzano. "Noi siamo ad un bivio – dice il tecnico torrelaghese – continuare a cercare di fare i punti per salvarsi o fare un campionato di lotta per provare ad entrare nei playoff".

In Seconda categoria siamo pure qui alla 23ª giornata (ottava del girone di ritorno). Il lanciatissimo Corsanico (5 vittorie nelle ultime 6 partite) va sul campo della Folgore Segromigno Piano, dove dirige Samuele Montagnani di Piombno. "Partita complicata per le assenze a centrocampo – dice mister Gabriele Mazzei – ci dobbiamo adattare in un altro modo di sviluppo del gioco rischiando anche qualcosa ma non abbiamo alternative". Negli orange collinari è squalificato Filippo Mariani e ci sono i soliti infortunati Poleschi e Maguina. Sarà 4-2-4 con Gabriele Giunta alzato in mediana. Il Massarosa è a sua volta in trasferta, a casa San Vitale Candia (arbitra Simone Miele di Livorno). Assenti i noti Pulina, Carmassi, Orlandi ed i gemelli Alì (tutti infortunati) oltre a Lazzarini e Gandini squalificati. La fortuna di Mauritanio Misuri è avere una rosa lunga, più gli Juniores: "Abbiamo bisogno di punti. La classifica infatti purtroppo sta diventando pericolosa".