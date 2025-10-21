Prima e Seconda categoria. Capezzano e TdL abulici. Il Massarosa vola alto

In Prima categoria continuano a non segnare Capezzano Pianore e Torrelaghese: per entrambe si sta palesando il problema del gol... che non arriva più, nonostante i grossi calibri che a nome avrebbero davanti. Prendiamo il Capezzano di Riccardo Coli che nel suo reparto offensivo vanta Brega (ieri l’altro assente per problemi fisici), Correia, Stefano Marinai e Mattia Pacini eppure nelle ultime tre partite ha fatto un solo punto e zero gol. Lo 0-0 a Fivizzano è comunque utile a interrompere la striscia negativa delle due pesanti sconfitte 3-0 di fila. Ma in vetta per adesso “scappa“ solo l’Atletico Lucca. Le altre "big" van tutte piano: ha rallentato la corazzata Carrarese Giovani (sconfitta a Piazza al Serchio) mentre Corsagna e Capannori non decollano. Non va tanto meglio alla Torrelaghese, anzi: i gialloviola (che stanno pagando oltremodo la perdurante assenza per infortunio del centravanti Baroni) così come il Capezzano hanno fatto solo un punto (e 0 gol) nelle ultime 3 gare di campionato. La squadra di Riccardo Belluomini in 5 giornate ha trovato la via della rete solo nella 2ª a Migliarino quando vinse 2-1. Con questi soli 2 gol fatti la Torrelaghese è il peggior attacco di tutto il girone. Sono attese da Saviozzi e Maiorana le reti della svolta. L’ultima sconfitta 2-0 a Mulazzo ha lasciato il segno in casa torrelaghese.

In Seconda categoria la squadra copertina resta il Massarosa (nella foto sopra) che vola di cinquina in cinquina. I biancorossi di Mauritanio Misuri sono gli unici che tengono il passo del Serricciolo (capolista con 13 punti). Il Massarosa è secondo a -1 dalla vetta ed ha il miglior attacco del girone A insieme alla Gragnolese con ben 18 gol fatti in 5 turni. L’uomo più in forma è Alessandro Cheli, capocanniere con 7 reti. Ha fatto doppietta anche nel 5-3 al Vorno (poi doppietta di Cristiano Cotza e sigillo di Michael Larini). Pari 1-1 del Corsanico (a segno ’Lele’ Galli su rigore) col Valfreddana. Mentre ha vinto la matricola Salavetitia Seravezza 3-1 in rimonta sul Don Bosco Fossone grazie ai gol delle punte Giacomo Mancini, Jacopo Salini e Davide Di Clemente.