Prima e Seconda categoria: c’è Real Altofoglia-Montecalvo. Trappola per l’Avis

In Prima categoria si gioca la decima giornata (14,30). Real Altofoglia-Avis Montecalvo. Scotti, tecnico del Montecalvo primo in classifica, così presenta il match: "Incontriamo una squadra bene organizzata che ha ottimi giocatori per la categoria anche se alcuni in questo periodo non sono stati disponibili per infortunio. Un team che è partito con ottimi presupposti. Sarà una partita difficile, servirà massima attenzione, applicazione, continuando a fare quello che ormai stiamo facendo da inizio campionato". Si giocano anche: Falco Acqualagna-Nuova Real Metauro. Maior Mercatellese. Osteria Nuova-Peglio. Pesaro Calcio- Athletico Tavullia. S.Veneranda-Audax Calcio Piobbico. Usav Pisaurum- Lunano. Domani Vadese- S.Costanzo.

Seconda categoria girone A: Vis Canavaccio-V.Apecchio (ore 14,30). "Sarà una partita difficile per noi – sottolinea il diesse dell’Apecchio Marco Smacchia – il Canavaccio è una buona squadra dove davanti ha elementi molto temibili, noi purtroppo abbiamo un momento particolare e dobbiamo fare a meno di elementi importanti: gli infortuni non ci danno tregua, però abbiamo piena fiducia di chi va in campo, c’è la metteremo tutta per fare il colpo. Ma non sarà facile". Le altre gare (14,30): A.Luceoli-Frontonese; Avis Sassocorvaro-Tavernelle; Carpegna-Ca Gallo (ore 15); Casinina-S.Cecilia Urbania; O.Macerata Feltria-Piandirose (15); Piandimeleto-Schieti; Valfoglia Tavoleto-Santangolese.

Girone B (ore 14,30) il programma odierno: Arzilla- Cuccurano; Csi Delfino Fano-Villa Ceccolini; Carissimi 2016- A.Rver Urbinelli; Della Rovere-Gradara; Isola di Fano-Pontesasso; Marottese Arcobaleno-Real Mombaroccio; Muraglia-Monte Porzio; Real metauro-Hellas Pesaro.

am.pi.