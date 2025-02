Prima e seconda categoria. Chiazzano torna a vincere, risale l’Aglianese

Tante sorprese, tanti scenari ancora aperti: il ventitreesimo turno dei campionati di Prima e Seconda Categoria ha lasciato in dote spunti interessanti. Cominciando dal girone A di Prima: Cerretini ha segnato per il CQS Pistoia senza riuscire ad evitare la sconfitta nella tana del Montignoso capolista (2-1) mentre il Chiazzano ha battuto 1-0 la Folgor Marlia e può sulla carta continuare a sognare la salvezza. Passando invece al girone D, può far festa il Quarrata: l’acuto di Campagna ha permesso alla banda Diodato di espugnare il campo della Virtus Rifredi e di appaiare lo Jolo in seconda posizione. Risalgono anche le quotazioni dell’AM Aglianese, che grazie a Bastogi e Poggiani ha superato al Bellucci (2-1) il Casale e Fattoria. Stesso punteggio subìto dall’Atletico Casini Spedalino, sconfitto dal CSL Prato. Scendiamo dunque in Seconda, girone B: il Pescia si è ripreso il terzo posto in solitaria, con il 2-0 esterno contro il Castiglione griffato da Islami e Salvadori. E ha rosicchiato anche due punti al Piazza capolista, che ha pareggiato con il Chiesina Uzzanese quarta forza (1-1, Frediani). Una stoccata di Nannini ha regalato al Borgo a Buggiano l’1-0 sul Molazzana, mentre il Giovani Via Nova può cullare ancora il sogno-salvezza dopo il poker all’Academy Tau. Nel girone C, mezzo miracolo per l’Olimpia Quarrata, capace di fermare sullo 0-0 a domicilio la Pietà prima. Il San Niccolò secondo non è tuttavia riuscito ad approfittarne, pareggiando a sua volta (3-3) con la Virtus Montale. Occhio alla Montagna Pistoiese, terza dopo il 2-0 ottenuto a Prato contro la Galcianese (Nesti e Petrolini). Segno "X" anche per il Pistoia Nord, con Pallara mattatore nel 3-3 casalingo contro il Montemurlo dell’ex-Ermini. A quota 33 sale anche il Montalbano Cecina, dopo aver regolato (2-0, gol di Agostini e Bonfanti) il Vernio. Torna infine a ruggire il Cintolese, annichilendo il Bugiani Pool 84 con un netto 4-1.