Prima e seconda categoria. Cintolese e Montagna in vetta

Decima giornata agrodolce, nei campionati di Prima e Seconda Categoria. Nel girone A di Prima, il Giovani Via Nova, che ha colto un pareggio esterno contro il Capezzano Pianore (1-1, gol di Bertelli). Sorride a metà il CQS Pistoia, che nonostante un gol di Nencini non è riuscito ad andare oltre l’1-1 sul campo di un Corsanico in crisi. Lo 0-0 casalingo con la Folgor Marlia permette se non altro al Pescia di ottenere un punto, ko senza sfigurare per il Chiazzano contro la corazzata Marginone (rete di Pagnini). Passando al girone C, il Quarrata ha colto un pari esterno a reti inviolate contro il C.F. 2001. Gli uomini di Francesco Fabbri hanno comunque mantenuto il terzo posto nel raggruppamento a sole due lunghezze dalla vetta, perché gli Amici Miei hanno pareggiato con lo stesso punteggio contro il Barberino Tavarnelle primo della classe. Gli aglianesi di coach Giugni sono ancora in zona playout, ma risultati come questi fanno ben sperare: Scendendo in Seconda, cambia tutto nel girone E: il Montemurlo Jolly ha perso contro il Chiesanuova e ben tre squadre ne hanno approfittato per mettere la freccia. Due le nuove capoliste a braccetto: Benvenuti (doppietta) Avanzati e Leto hanno fatto sì che il Cintolese regolasse 4-1 la matricola San Felice, riprendendosi il comando della graduatoria con 21 punti. A braccetto con la Montagna Pistoiese, che ha annichilito a Gavinana il Pistoia Nord con lo stesso punteggio grazie agli acuti di Hoxha, Ciacci, Nesti e Bisegna. Un gradino sotto, a quota 20, c’è l’Atletico Casini Spedalino: Damiani (bis) ha propiziato il successo dei ragazzi di Marchiseppe nella tana del Borgo a Buggiano, per un 2-1 che ne rilancia le ambizioni. Risalgono anche le quotazioni del San Niccolò, dopo il 3-0 inflitto al Barni al Montale Pol.90 Antares. Oueslati e Nardi hanno certificato il 2-2 della Virtus Montale contro il Prato Nord, mentre un Franceschini in stato di grazia (tripletta) ha griffato il 3-1 dell’Olimpia Quarrata sul Montalbano Cecina.