Prima e Seconda categoria. Colpo AM Aglianese. Sconfitto il Settimello

La ventiquattresima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria è andata in archivio: è quindi tempo di tirare le somme. Prima categoria, girone A: il CQS Pistoia resta momentaneamente fuori dalle sabbie mobili, dopo aver pareggiato 1-1 (Sardini) con la Torrelaghese. Il Chiazzano ha violato il terreno di gioco del Pieve Fosciana: l’1-0 finale permette se non altro di poter continuare a sognare la salvezza. Nel gruppo D, il Quarrata non è andato oltre l’1-1 con la Folgor Calenzano (griffato da Fattori) ma il punto conquistato è bastato per prendersi la seconda posizione. L’impresa l’ha però compiuta l’AM Aglianese, che grazie a Cutini, a Bastogi e ad un autogol dei rivali ha battuto la corazzata Settimello a domicilio. Sorride però anche l’Atletico Casini Spedalino, che dopo il 4-2 interno inflitto alla Virtus Rifedi torna al di sopra della linea di galleggiamento.

Scendendo in Seconda, poker del Pescia nel girone B ai danni del San Macario. Ko Chiesina Uzzanese e Borgo a Buggiano. È andata meglio al Giovani Via Nova, vittorioso 2-1 sull’Atletico Castiglione. Ed eccoci infine al girone C, dove le sorprese non sono mancate: la Montagna Pistoiese di Zinanni, terza, ha stoppato a Gavinana la Pietà capolista sull’1-1. Ma il San Niccolò non è riuscito ad approfittarne, in quanto ha fatto registrare il medesimo punteggio con la Galcianese (gol di Matteini) rimanendo ad un punto dalla vetta. Scendono anche le quotazioni della Virtus Montale, dopo il pareggio per 3-3 al Perugi con il Chiesanuova che è costato ai montalesi il sorpasso in graduatoria da parte del Montemurlo di Ermini (che ha sconfitto per 4-2 l’Olimpia Quarrata). Squillo del Pistoia Nord, capace di imporsi a Vaiano contro la Valbisenzio: 3-0, con Pallara mattatore. Una doppietta di Avanzati ha lanciato il Cintolese nel 2-1 contro il Vernio, mentre il Montalbano Cecina ha colto un pari esterno con il Tavolo tramite Marzico. E in chiave-salvezza, da segnale il 3-2 che il Bugiani Pool 84 ha rifilato al Mezzana.

Giovanni Fiorentino