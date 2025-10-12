Prima e Seconda categoria. Cps sfida il Casarza

Dopo i quattro anticipi di ieri, si completa oggi il programma delle partite di Prima categoria. Questo il programma della giornata: Cadimare-Bru.Borg. (Pieroni Pieve 15 arbitro Magri di Chiavari), Calcio Popolare Spezia-Casarza Ligure (Tanca 17 Lenzi della Spezia), Ceparana-Lavagna (Incerti Ceparana 15 Chiapolino di Chiavari), Riccò Le Rondini-Lerici (Cevasco San Benedetto 15 Bonino di Chiavari). Spiccano le sfide alle due capoliste Casarza Ligure e Lavagna da parte di Calcio Popolare e Ceparana.

SECONDA CATEGORIA

Il girone F di Seconda categoria, invece, vede il suo inizio con la giornata inaugurale, che ha visto due anticipi ieri e si completa oggi con le altre quattro partite in programma: Colli-Arcola Garibaldina (Castelnuovo Magra 10.30 Morlacchi della Spezia), Polisportiva Monterosso-Vezzano (Raso Scaramuccia Levanto 15.30 Della Monica della Spezia), Romito Magra-Madonnetta (Biggi Romito Magra 10.30 Longo della Spezia), San Lazzaro Lunense-Ceula (Cristoni San Lazzaro 10.30 Mergoni della Spezia). Dodici squadre che si daranno filo da torcere in ventidue giornate molto intense ed equilibrate. Si inizia nella prima giornate con due sfide molto importanti tra quattro squadre che dovrebbero essere tra le maggiori protagoniste come Colli-Arcola e Monterosso-Vezzano. In un campionato molto interessante che vedrà la disputa di ben quattro derby molto sentiti come Colli-Castelnovese, Arcola-Romito Magra, Monterosso-Ceula e Mamas Migliarinese-Rebocco.

P.G.