Dopo un turno di stop dettato dal violento nubifragio abbattutosi su buona parte della regione, il calcio toscano prova a rimettersi in moto alle 14:30 di domani. E salvo eventuali rinvii dettati dal maltempo, anche per le compagini di Pistoia e provincia militanti in Prima e Seconda Categoria è tempo di tornare in campo per la nona giornata del torneo. Partendo dal girone A di Prima Categoria, dove il Giovani Via Nova riceverà la visita del Corsanico. IL CQS Pistoia vuole tornare nella parte sinistra della classifica battendo fra le mura amiche l’Atletico Lucca, nella stessa misura in cui il Pescia tenterà di far risultato nella tana del Corsagna per lasciare la zona playout. Un obiettivo, quest’ultimo, condiviso anche dal Chiazzano di Panati, che attende il Capezzano Pianore. Nel girone C, il piatto forte sarà il derby Quarrata – Amici Miei: gli uomini di mister Francesco Fabbri sono attualmente terzi e sembrano aver trovato continuità di rendimento, ma gli aglianesi non hanno mai perso dall’arrivo in panchina del nuovo tecnico Alessio Giugni e vogliono continuare con questo "trend".

Scendendo in Seconda, la marcia del Cintolese capolista del girone E riprenderà al Loik di Monsummano contro il Montalbano Cecina. Un successo consentirebbe alla banda Avanzati di andare in fuga, specialmente se il San Niccolò dovesse riuscire a bloccare sul pari il Montemurlo Jolly. Occhio però alla Montagna Pistoiese attuale terza forza del raggruppamento: espugnare lo Scirea di Prato, fortino di un Chiesanuova che sembra ormai aver trovato la quadratura del cerchio, potrebbe garantire la testa della graduatoria, a determinate condizioni. Pistoia Nord e Virtus Montale sognano di avvicinarsi alle zone nobili, ma dovranno regolare rispettivamente Prato Nord e San Felice, sfruttando al massimo il fattore-campo. Olimpia Quarrata – Galcianese e La Querce – Borgo a Buggiano completeranno il quadro della domenica. E nel posticipo di mercoledì al Barni di Montale, l’Atletico Casini Spedalino se la vedrà infine con il Montale Pol.90 Antares. Il conto alla rovescia può dunque cominciare.

Giovanni Fiorentino