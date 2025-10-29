Prima e Seconda categoria È un mercoledì di Coppa. In trasferta stasera il Capezzano e il Massarosa

Mercoledì di Coppa in Prima ed in Seconda categoria per le versiliesi Capezzano Pianore e Massarosa, che faranno un po’ di “turnover“ senza però snobbare l’impegno infrasettimanale, pur rimanendo il campionato la priorità di entrambe. Si gioca in serale.

Coppa Prima. Dopo il rinvio causa maltempo di mercoledì scorso, stasera alle 20.30 a Fossone il Capezzano fa visita alla Carrarese Giovani per un big-match tra due corazzate valevole per i sedicesimi di finale (in gara secca). Riccardo Coli deve ancora fare a meno di bomber Brega (infortunato) ed ha fuori anche Domenici (squalificato). Ci sono poi il baby terzino 2007 Sannino e l’esperto centrale Sacchelli in dubbio, entrambi da valutare.

Coppa Seconda. In trasferta questa sera, con fischio d’inizio alle 20.30, c’è anche il Massarosa che va alla Remola a Massa, ospite del San Vitale Candia. Mister Mauritanio Misuri ha parecchie defezioni che si aggiungono alla squalifica di Fani. Fermi ai box infatti ci sono causa infortunio i vari Axel Misuri, Landucci, Parducci, capitan Leonardo Bartoli, e Matteo Marcucci. "Non sarà facile – dice coach Misuri – ma proveremo a passare".