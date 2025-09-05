Prima e seconda categoria. Ecco tutti i calendari. Si inizia il 21 settembre

Sono stati pubblicati dal Comitato Regionale Toscano della Figc i calendari dei campionati di Prima e Seconda Categoria, che inizieranno con le partite della prima giornata domenica 21 settembre alle 15.30. In Prima Categoria nel Girone C sono inserite ben 14 fiorentine su 16. Subito sette derby: si giocano Audace Galluzzo Oltrarno-Albacarraia, Audace Legnaia-Gambassi, Barberino-Gallianese, Calenzano-La Nuova Novoli, Daytona-Porta Romana, Reconquista San Piero a Sieve-Isolotto e Sporting Arno-San Godenzo. Nel Girone E sono presenti solo il Chianti Nord, che debutterà a Torrita di Siena, e l’Ideal Club Incisa, che inizierà in casa con la Castelnuovese.

In Seconda Categoria le fiorentine sono suddivise principalmente in quattro gironi. Nel Girone C sono solo in tre e debuttano tutte in casa: il Firenzuola ospita la Galcianese, il Sagginale attende il Coiano Santa Lucia e il Carraia con il Pistoia Nord. Nel Girone D e nel Girone E sono 13 le fiorentine sulle 16 società complessive. Prima giornata nel Girone D con Albereta San Salvi-San Clemente, Cavriglia-Pian di San Bartolo, Bagno a Ripoli-Pelago, Carbonile-Floriagafir Bellariva, Cobra Kai-Montemignaio, Ludus ’90 Valle dell’Arno-Leccese, Molinense-Fulgor Castelfranco e Rignano-Sancat. Nel Girone E la giornata del debutto prevede invece: Bibe-Gracciano, Castellina in Chianti-Grevigiana, Dinamo Florentia-Florence, Impruneta Tavarnuzze-Laurenziana, Real Peretola-Duccio Dini, Sambuca-Casellina, San Giusto Le Bagnese-San Polo e Staggia-Mercatale. Nel Girone F altre 11 fiorentine giocheranno contro pratesi e pistoiesi. In programma Atletica Castello-Rinascita Doccia, Casenuove Gambassi Terme-Sporting Lazzeretto, Montalbano Cecina-Virtus Rifredi, San Lorenzo Campi Giovani-Capraia, Santa Maria-La Lanterna e Sesto Calcio-Monterappoli.