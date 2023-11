Prima e Seconda categoria. Forte e Capezzano, occasione per allungare. Importanti sfide in chiave salvezza

Turno sulla carta agevole per le ambizioni di Forte 2015 e Capezzano che oggi partono da favoriti rispettivamente contro Romagnano e Chiazzano. Gli squali in casa cercano l’ottavo risultato utile di fila, ma i massesi sono sempre squadra di categoria da non sottovalutare. Tutti a disposizione per Cagnoni che può contare sul migliore attacco del campionato con 15 reti in sette gare. Si riparte da Maggi, l’ex Della Pina e Tedeschi. "La affrontiamo come sempre, senza pressioni cercando di sviluppare il nostro calcio offensivo", dice il tecnico Cagnoni. Trasferta in casa dell’ultima invece per il Capezzano che a Chiazzano cercherà di allungare la striscia positiva per fissarsi stabilmente nelle zone di vertice. Rientrano Dalle Luche e Ghilarducci mentre saranno ancora fuori Barsotti e Della Latta. "Massima attenzione perché queste sono le gare più difficili, loro giocheranno alla morte e perciò ogni errore potrà rivelarsi fatale", avvisa il tecnico Coli.

Impegni importanti anche per Corsanico e Torrelaghese sul fronte salvezza. Gli orange rendono visita ai pistoiesi del Via Nova, out Passaglia, Lazzarini e Cerri mentre i gialloviola ospitano al Martini il Calci, c’è bisogno di un risultato positivo per scrollarsi dall’ultimo posto. Baroni Bonuccelli Comelli e Petrucci a rischio, Zini Martinelli e Domenici invece dovrebbero farcela. "Dovremo rimanere sereni ed essere bravi a trasformare la rabbia in energia positiva", carica il tecnico Fabrizio Baldini.

Seconda categoria. Gare da non fallire per Massarosa, Lido e Sporting Camaiore. I biancorossi di Misuri rendono visita al Pontasserchio già affrontato con successo in coppa Toscana. Tutti a disposizione per una gara che può rendere ancora più serena la situazione di classifica; scontro da dentro o fuori per lo Sporting che ospita al Comunale il San Vitale Candia distante due lunghezze: Luisotti e co. con un successo scavalcherebbero i massesi nella corsa salvezza. I gialloblù del Lido invece hanno uno scoglio molto difficile con la trasferta in casa del Montignoso secondo.