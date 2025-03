Prima e Seconda categoria. Gambassi a caccia di punti per i play-off . Tutti gli altri incontri

Nuova giornata di Prima e Seconda Categoria oggi alle 15 con protagoniste le sei squadre locali. Nel girone E di Prima Categoria il Gambassi va a caccia di punti play-off a Badia a Settimo contro lo Sporting Arno, battuto 3-1 all’andata e reduce da due pari di fila.

Scendendo in Seconda Categoria nel raggruppamento F scontro diretto in chiave salvezza per il Santa Maria, che al Biagioli riceve i pratesi del San Giusto, penultimi e dietro di tre punti in classifica. Il Monterappoli andrà invece in cerca di riscatto a Comeana contro la Virtus, partita però non semplice visto che i padroni di casa sono in piena corsa per i play-off, anche se non vincono da cinque partite.

Infine, alle 17 l’Avane sarà di scena a Sesto Fiorentino contro il quotato Rinascita Doccia. Chiudiamo con il girone G, dove Ponte a Cappiano e Aurora Montaione sono entrambe in trasferta: i calligiani a Capanne, terza in classifica con 11 punti di vantaggio, i valdelsani a Terricciola, avanti di sette lunghezze in classifica.