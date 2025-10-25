Prima e Seconda categoria: girone "A»e girone "B». Derby di spicco a Marlia, Porcari e Capannori. Arrivano Corsagna, Pieve Fosciana e Piazza

Sesta giornata in Prima e Seconda categoria, dove si torna a giocare alle ore 14,30 (con il ritorno dell’ora solare) e si entra nella fase invernale della stagione che è anche quella più affascinante e decisiva, in cui emergono i reali valori delle contendenti.

In Prima categoria domenica di derby nel girone "A", nel quale spiccano quello tra Folgor Marlia e Corsagna (foto), Academy Porcari-Pieve Fosciana (squadre in gran forma) e Capannori-Piazza "55" (attenzione ai garfagnini, capaci sette giorni fa di battere la corazzata Carrarese Giovani). Ma la capolista a sorpresa è l’imbattuto Atletico Lucca che guida in beata solitudine ed è atteso dalla Torrelaghese; anche se l’impegno più difficile è del Montecarlo, sul campo proprio della Carrarese Giovani. A chiudere il quadro, l’insidiosa trasferta di Staffoli per il Marginone, nel girone "B".

In Seconda categoria, nel girone "A", incrocio fra lucchesi in Folgore Segromigno-Vorno; in casa San Macario Oltreserchio e Valfreddana, rispettivamente contro Ricortola e Monzone. Nel girone "B" ammucchiata al vertice e tanto equilibrio. Da segnalare il derby Gallicano-Ghivizzano, un Molazzana-Chiesina da seguire con molta attenzione e due derby tutti garfagnini: Diavoli Neri Gorfigliano-Filicaia Diavoli Rossi (unica gara alle ore 15) e Cascio-New Team (posticipo di lusso, in notturna: ore 18.30, al "Nardini" di Castelnuovo). Completano il programma: Academy Tau-Borgo a Buggiano, Borgo a Mozzano-Atletico Castiglione e Pescia-Fornaci.

Flavio Berlingacci