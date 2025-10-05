Prima e Seconda categoria: gironi "A» e "B». Tiene banco il derby tra Vorno e San Macario

Terza giornata. Si fa ancora fatica a individuare le squadre migliori e più attrezzate. Ma andiamo con ordine.

In Prima categoria girone "A" Capannori-Carrarese Giovani è una delle sfide più interessanti, per le qualità tecniche di queste due formazioni, mentre spiccano i derby Corsagna-Montecarlo e Pieve Fosciana-Folgor Marlia. Il quadro si completa con: Atletico Lucca- Migliarino Vecchiano, Fivizzanese-Academy Porcari e Piazza "55" - Torrelaghese. Nel girone "B", Marginone in cerca di riscatto nella gara interna contro il Bellaria Cappuccini.

In Seconda categoria girone "A", trasferte in Versilia per Folgore Segromigno (sul campo del Corsanico) e Valfreddana (a Seravezza, contro il Salavetitia); ma, a tenere banco, è l’atteso derby fra Vorno e San Macario Oltreserchio. Occhi puntati, poi, sul girone "B" che ha già messo in mostra squadre molto ben strutturate. Fra le tre ancora a punteggio pieno è scontro diretto per il Gallicano sul terreno della Cintolese; mentre l’Academy Tau sale a Castiglione Garfagnana contro l’Atletico. Da seguire con attenzione anche Ghivizzzano-Gorfigliano Diavoli Neri e New Team - Borgo a Mozzano. Completano il quadro: Borgo a Buggiano-Molazzzana, Cascio-Pescia e Filicaia-Fornaci. Calcio d’inizio per tutti alle ore 15,30.

Flav. Berl.