Prima e Seconda categoria: il programma delle partite del settimo turno. Obiettivo settima di fila per il Monsummano

Tutto pronto per la settima giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria che prenderà il via domani alle 14.30. Partiamo dalla Prima, girone B: il Monsummano primo della classe a punteggio pieno vuole consolidare il ruolino di marcia da schiacciasassi, espugnando il campo del Marginone. L’AM Aglianese, seconda a -5, proverà a tenere il passo violando il terreno di gioco della Stella Rossa. A Gavinana, Montagna Pistoiese–Pietà metterà di fronte due neopromosse, mentre al Butelli si sfideranno CQS Tempio Chiazzano–Atletico Spedalino.

Passando al girone C, il Quarrata è assolutamente chiamato a vincere: per lasciare il penultimo posto serve una vittoria a Calenzano contro l’Albacarraia, senza se e senza ma.

Scendendo in Seconda, il Cintolese capolista del girone B (che ha appena ipotecato il passaggio ai sedicesimi di Coppa Toscana) riceverà al Loik il Borgo a Mozzano. In contemporanea, il Pescia secondo ad un punto sarà in Garfagnana, sapendo che solo battendo l’Atletico Castiglione potrebbe pianificare il sorpasso. Al Bramalegno, il Chiesina Uzzanese attende il Cascio per rientrare in zona playoff. A chiudere il quadro, Borgo a Buggiano–New Team alla Palagina e Fornaci–Le Case a Fornaci di Barga.

Nel girone C il San Felice primo della classe da neopromosso è determinato a continuare a sognare, ma dovrà regolare in casa il Carraia. Da seguire con attenzione il Pistoia Nord, che sarà di scena a Vaiano contro la Valbisenzio. San Niccolò ed Olimpia giocheranno in trasferta rispettivamente contro Chiesanuova e La Libertà Viaccia. Alle 15, a Prato, la Virtus Montale sfiderà infine la Galcianese.

Chiusura con il girone F: il Montalbano Cecina è intenzionato a riscattare l’eliminazione in Coppa Toscana e a Larciano dovrà dare il massimo contro La Querce.

Giovanni Fiorentino