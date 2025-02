Prima e Seconda categoria. Il derby sorride alla Torrelaghese. Il Corsanico si prende la scena

Il derby di Prima categoria si tinge di gialloviola. La Torrelaghese ha espugnato Capezzano Pianore 2-0 allungando così anche la propria striscia utile: la squadra di Riccardo Belluomini (che era uno dei tanti ex della sfida) non perde dall’8 dicembre e ha fatto 9 risultati utili consecutivi. Per il Capezzano invece è la seconda sconfitta di seguito.

Ieri sul sintetico del “Maggi-Matteucci“ già dalle prime fasi della partita gli ospiti torrelaghesi sono partiti forti, procurandosi un calcio di rigore dopo 11 minuti (assegnato dall’arbitro per un fallo di mano in area di un difensore capezzanotto) ma capitan Edoardo Bonuccelli spedisce alto col mancino. Il Capezzano si sveglia e comincia a giocare in modo aggressivo ma non creando azioni importanti se non un colpo di testa parato in tuffo da Bertini. Nella ripresa le due squadre si equivalgono ma la difesa della Torrelaghese tiene bene reggendo l’urto. Poi ecco l’episodio del doppio giallo che lascia il Capezzano in 10 uomini negli ultimi 20 minuti di gioco. La formazione gialloviola approfitta della superiorità numerica e prende in mano il pallino del gioco, mettendo con vigore alle corde il Capezzano. Il gol sblocca-partita arriva all’80’ con un gran tiro da fuori di Samuele Grossi che colpisce il palo interno e finisce in rete. Passano appena due minuti e potrebbe arrivare subito il raddoppio quando Saviozzi si invola sulla fascia e arrivando a tu per tu con il portiere passa generosamente la sfera al compagno Barozzi che però non riesce a concludere. Il 2-0 è nell’aria e arriva al 85’ con Diego Tartarini che ribadisce in rete un gran tiro di Baroni finito sul palo. Prima del match il Capezzano aveva premiato il portiere Lorenzo Bartelletti ed il capitano Mattia Pacini per aver raggiunto e superato le 200 presenze con la maglia del club del presidente Ivo Coli.

In Seconda categoria la scena di giornata se la prende tutta il Corsanico che batte la seconda della classe Carrarese Giovani. Grande impresa quella degli orange che a “Le Colline“ schiantano 3-2 la corazzata apuana grazie alle reti di bomber Giacomo Da Prato al 10’, di Lorenzo Checchi al 40’ su punizione pennellata e di capitan Tommaso Frusteri al 51’. Il 4-4-2 di Gabriele Mazzei sta dando i suoi frutti: 5 vittorie nelle ultime 6 gare! Perde 2-1 il Massarosa.