Prima e Seconda categoria. Il Capezzano stecca. Bene le massarosesi

In Prima categoria domenica da dimenticare per Capezzano Pianore e Torrelaghese. In particolare però a far rumore è la pesante seconda sconfitta di seguito (di nuovo col punteggio di 3-0) patita dal Capezzano, che nonostante abbia costruito uno squadrone fatica a carburare. Il team di Riccardo Coli prende troppi gol, palesando difficoltà nella fase difensiva... ma anche davanti le cose non sono certo idilliache, anzi. Bomber Brega ha segnato il gol-partita alla 1ª giornata a Piazza al Serchio ma poi si è piantato dal punto di vista realizzativo. Nella 2ª giornata poi il successo 2-1 in rimonta nel finale nel big-match col Capannori è arrivato grazie alla doppietta del difensore di Rocchiccioli (di cui il gol-partita su rigore). A seguire sono arrivate le nette cadute 3-0 a Mulazzo e poi ieri l’altro in casa con l’Atletico Lucca. Ora il Capezzano deve subito cambiare marcia per non rimanere troppo attardato dalla vetta (al momento è a -4 dal terzetto di testa composto da Atletico Lucca, la sorpresa Folgor Marlia e la favorita corazzata Carrarese Giovani). La squadra di Coli ha tutti i mezzi per farlo. Seconda gara di fila senza segnare anche per la Torrelaghese (nella foto), che sta evidentemente pagando oltremodo la perdurante assenza del centravanti Baroni, che magari non segna tanto (anche se quest’anno aveva iniziato benissimo in coppa con una doppietta a Romagnano) ma fa segnare tanto i compagni che gli giocano di fianco. Maiorana e Saviozzi lo attendono in gloria ma i suoi tempi di recupero sono ancora incerti. La sconfitta di domenica al Marco Polo 2-0 col Capannori tuttavia ci sta per i gialloviola, visto il valore dell’avversario.

In Seconda categoria (pure qui era la 4ª giornata) il Corsanico espugna 1-0 il campo del San Macario Oltreserchio massimiazzando la rete di Federico Cerri all’86’. Il derby versiliese invece lo ri-vince segnando 5 gol, come già in coppa, il Massarosa che strapazza la matricola Salavetitia Seravezza con un 5-3 a firma Tomei, Cotza, Michael Larini e Cheli (doppietta). Per i verdazzurri inutili i gol di Tonacci, D’Angina e Mancini.