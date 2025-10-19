Prima e seconda categoria. Il Gambassi alla ricerca della prima vittoria e tutte le altre gare
Un Gambassi ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale è atteso oggi alle 15.30 dallo scontro diretto di Carraia a Calenzano contro l’Albacarraia. Con i loro 4 punti in altrettante gare, infatti, i padroni di casa precedono di una sola lunghezza i termali.
Scendiamo poi in Seconda Categoria, dove oggi sempre alle 15.30 è in programma la quarta giornata. Nel girone F la capolista a punteggio pieno Sporting Lazzeretto sarà di scena al Becheroni di La Querce contro i rossoblù pratesi, attualmente in zona play-out con 4 punti. Sempre in trasferta scontro diretto per il Casenuove Gambassi, atteso al Fagni di Larciano dal Montalbano Cecina, che con un punto insegue i valdelsani a due lunghezze di distanza.
Sempre in chiave salvezza a Cambiano il Monterappoli riceve la Virtus Rifredi, che lo precede in classifica di 2 punti. Gli empolesi sono ancora in cerca della loro prima vittoria stagionale, così come il Capraia (ha pareggiato tre delle quattro gare disputate finora) che ospiterà al Brandani di Montelupo La Lanterna, ancora imbattuto secondo in classifica a meno due dalla vetta.
A chiudere il programma di questo raggruppamento il match casalingo del Santa Maria che riceve il Rinascita Doccia, l’altra squadra che insegue il Lazzeretto appaiata a La Lanterna. Nel raggruppamento G, l’Aurora Montaione del neo presidente Giuseppe Alessandro Ciaravino andrà a far visita all’Atletico Cascina, dietro di un punto in classifica. La capolista Ponte a Cappiano riceve invece il Porta a Lucca, finora imbattuto in trasferta.
