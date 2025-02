Prima e Seconda categoria: il programma. Domenica di derby: il clou è Capannori-Folgor

In Prima categoria, grazie all’impresa del Corsagna contro la capolista Montignoso – superata con merito domenica scorsa, al culmine di una sfida bella e appassionante – , tutto è tornato in discussione nel girone "A", con i neroverdi di Piercecchi balzati prepotentemente in seconda posizione, in compagnia del Capannori, a sole tre lunghezze dalla vetta. E la ventunesima giornata propone l’insidioso derby di Montecarlo per i corsagnini ed un sentitissimo derby casalingo per i biancorossi del Capannori che ricevono la Folgor Marlia. La domenica dei derby si completa con quello tutto garfagnino fra Gorfigliano Diavoli Neri e Pieve Fosciana, ma: qui non si lotta per l’alta classifica: soprattutto in casa del Gorfigliano si è alla disperata ricerca di punti-salvezza. Completa il quadro la gara interna dell’Academy Porcari con il CQS Pistoia e la difficile trasferta di Viareggio contro la Torrelaghese per l’Atletico Lucca.

In Seconda categoria, girone "A" ancora avaro di soddisfazioni per le compagini nostrane: la Folgore Segnomigno ospita il Dallas Romagnano; per il Pieve San Paolo match quasi proibitivo sul terreno della Carrarese Giovani. Nel girone "B" la capolista Piazza "55" ha subito rimesso la cose in chiaro, riallungando sul Ghivizzano che ha vanificato la vittoria sui garfagnini pareggiando con il fanalino di coda. Per il Piazza di Edi Micchi derby-trappola a Castiglione; per i biancorossi di Giusva Giusti scontro al vertice con il Pescia, terzo in classifica (si gioca a Valdottavo, visto che, al "Bellandi", c’è il Ghiviborgo). L’attenzione si sposta, poi, sulla zona retrocessione, dove sono in programma due scontri diretti: Valfreddana-Morianese e Gallicano-Cascio. Completano il quadro di un turno tutto da seguire: San Macario Oltreserchio-Molazzana, Borgo a Mozzano-Academy Tau e Chiesina Uzzanese-Fornaci. Fischio d’inizio per tutti alle ore 15.

Flavio Berlingacci