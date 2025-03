Prima e Seconda Categoria. Il Gambassi riceve l’Incisa per una sfida ad alta quota. Monterappoli, gara ardua contro il Daytona

Scontro complicato, ma estremamente importante oggi per il Gambassi, che nel girone E di Prima Categoria riceve alle 15 all’impianto di Casenuove l’Ideal Club Incisa. Una sfida ad alta quota visto che gli ospiti stazionano al terzo posto e i termali al quinto con otto punto di ritardo. Dopo l’1-1 dell’andata per la squadra di mister Falco sarà fondamentale trovare i tre punti per continuare a poter coltivare le proprie ambizioni di play-off. L’Antella tuttavia ha numeri importanti in trasferta, dove dopo la capolista Resco Reggello è la squadra ad aver conquistato più punti (23) sfoggiando il miglior attacco (26 reti all’attivo) e la seconda difesa meno perforata (appena 9 gol incassati).

Scendiamo in seconda categoria dove le partite avranno inizio tutte alle 15. Nel girone F delle tre empolesi sfide sulla carta alquanto complicate per tutte. Partiamo dal Santa Maria che andrà a Firenze a far visita alla Laurenziana (assente Magrini per squalifica), in piena corsa per i play-off e con 15 punti in più dei gialloblu di Tamburini, sconfitti nettamente all’andata 1-4 al Biagioli. Ancora più ardua l’impresa che attende il Monterappoli, scivolato in zona play-out, che a Cambiano riceve il Daytona vittorioso 2-0 lo scorso 17 novembre, seconda forza del girone ad un solo punto dalla capolista Poggio a Caiano. Pratesi che saranno ospiti dell’Avane, alla disperata ricerca di punti per evitare almeno la retrocessione diretta, ma che all’andata perse 5-1.

Infine, nel raggruppamento G sfida alla seconda in classifica per il Ponte a Cappiano, che al Mediceo attende il Capannoli San Bartolomeo senza l’esperto centrocampista Bruni, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Le due compagini sono separate in classifica da sole due posizioni, a gli ospiti hanno ben 13 punti di vantaggio sulla squadra di Bettarini, che viene però da 4 successi di fila. All’andata finì 2-2. Anche i pisani sono comunque in fase positiva da cinque partite, quattro vittorie e un pari. Occasione per tornare al successo, dopo due batoste consecutive con 9 reti al passivo, per l’Aurora Montaione che ospita un Santacroce terzultimo in classifica a meno undici dai valdelsani e capace fin qui di ottenere solo sette punti in trasferta. Squalificati Blè nelle fila locali e Orlandini in quelle dei ‘conciari’.