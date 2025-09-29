Prima e Seconda categoria. Il Capezzano fa il bis ed è in testa. Massarosa cala il poker in casa

In Prima categoria il Capezzano Pianore vince il big-match della 2ª giornata battendo 2-1 in rimonta allo scadere il Capannori e mantendosi a punteggio pieno. Sul sintetico del “Maggi-Matteucci“ la partita che emerge è di quelle per cuori forti. Il Capannori sblocca il punteggio a metà primo tempo con la rete di Menconi. Poi sale in cattedra difensore-goleador Tommaso Rocchiccioli (ex Forte dei Marmi) che prima pareggia all’85’ trasformando un calcio di rigore che si era procurato il subentrato classe 2005 Toma e poi di testa insacca all’angolino il gol-partita al 93’ su invito da punizione calciata dallo specialista Lampitelli (altro cambio azzeccato da mister Riccardo Coli). Oltre a Rocchiccioli grande partita difensiva anche da parte di Domenici duttile playmaker e Sacchelli come altro centrale. Col risultato di 2-1 ci vince anche la Torrelaghese, ma in trasferta, sul campo del Migliarino Vecchiano steso per effetto dei gol di capitan Edoardo Bonuccelli su rigore e di Luca Maiorana (migliore dei gialloviola in questa sfida in cui la squadra di Riccardo Belluomini è stata anche più forte delle assenze).

In Seconda categoria cala un gran bel poker interno il Massarosa di Mauritanio Misuri che schianta 4-0 il malcapitato Atletico Carrara grazie alla doppietta di Alessandro Cheli e ai sigilli di Gandini (MvP dei suoi) e Massimo Tomei. Sconfitta invece imprevista per il Corsanico, che cade 3-2 a Ricortola non bastandogli le reti degli attaccanti Giacomo Da Prato e Leonardo Passaglia. Aveva perso nell’anticipo del sabato la matricola Salavetitia Seravezza 2-1 sul campo del San Macario Oltreserchio con reti tutte nel primo tempo: di Giacomo Mancini quella verdazzurra dopo i due gol presi.