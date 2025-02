Prima e Seconda categoria. Il Capezzano si fa rimontare 2 gol. Ma comunque risale a -4 dalla vetta

In Prima categoria è stata domenica di pareggi per le versiliesi Capezzano Pianore e Torrelaghese. La squadra di Riccardo Coli tuttavia rosicchia un punto sulla vetta della classifica dato che la capolista Montignoso ha perso 3-2 a Corsagna (... che però ha scavalcato il Capezzano in zona podio). Adesso Bartelletti e compagni sono a -4 dal primo posto ed a -1 dal secondo condiviso da Capannori (a sua volta pareggiante, a sorpresa, 0-0 sul campo del fanalino di coda Tempio Chiazzano) e Corsagna. Il 2-2 interno del Capezzano coi Diavoli Neri di Gorfigliano però sa di beffa... dato che i padroni di casa erano avanti di due reti già all’intervallo grazie al solito capitan Mattia Pacini e ad Andrea Sacchelli. Segno X, ma senza gol, per la Torrelaghese che fa 0-0 a Serricciolo allungando la propria striscia positiva a 7 risultati utili consecutivi: i gialloviola di Riccardo Belluomini non perdono dall’8 dicembre, sì... ma pareggiano un po’ troppo spesso (9 volte su 20!).

In Seconda categoria grandi vittorie sia del Corsanico (che è al suo quarto successo di seguito!) sia del Massarosa: entrambe all’inseguimento dei playoff, anche se il quinto posto difficilmente farà entrare in griglia... vista la forbice di punti al momento attivata. Gli orange collinari sono "corsari" 3-0 a Pontasserchio con i gol di Gabriele Gori, Giacomo Da Prato (al 12° sigillo) e Giulio D’Agliano. I biancorossi battono 2-0 l’Atletico Carrara col gol di Cristiano Cotza e il rigore di Luigi Volpe (11° centro).