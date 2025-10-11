Prima e Seconda categoria: il programma del quarto turno. La AM Aglianese sfida il Marginone 2000

Tutto pronto per la quarta giornata di Prima e Seconda categoria: si comincia domani alle 15.30. Partendo dal girone B di Prima, l’Intercomunale Monsummano primo della classe a punteggio pieno vuole continuare a volare e tenterà di sfruttare il fattore campo per battere la Stella Rossa. Poi c’è l’AM Aglianese, seconda a due lunghezze dalla vetta, che vuole sfruttare la buona stella mostrata dal sorteggio favorevole per il passaggio del turno in Coppa Toscana superando al Bellucci il Marginone 2000. La Montagna Pistoiese di Zinanni, in cerca di continuità, riceverà a Gavinana il Maliseti Seano, mentre l’Atletico Spedalino di Ermini se la vedrà con lo Staffoli in trasferta ed il CQS Tempio Chiazzano di Nencini sarà di scena a Prato contro il Prato Nord. Nel girone C, il Quarrata non può sbagliare: il momento non è certamente positivo per la banda Diodato, ma vincere contro il Reconquista al Butelli di Chiazzano potrebbe dare una scossa.

Scendendo in Seconda, ecco il girone B: il Cintolese capolista a punteggio pieno giocherà in Garfagnana contro i Diavoli Neri Gorfigliano, mentre il Chiesina Uzzanese farà visita al Gallicano ed il Pescia attende i Diavoli Rossi Filicaia. Da seguire anche Le Case–Borgo a Buggiano, che potrebbe rilanciare le ambizioni di una delle due contendenti. Nel girone girone C c’è invece il tandem Pistoia Nord–San Felice al comando: il Pistoia Nord ospiterà la Galcianese, il San Felice tenterà di violare il campo de La Libertà Viaccia. Poi c’è la Virtus Montale, che vorrà sfruttare l’aura del Perugi per aggiudicarsi l’intera posta in palio nella partita contro la Valbisenzio. Allo stesso modo, l’Olimpia giocherà con l’Eureka neopromossa. Chiusura con il San Niccolò: battere il CSL Prato Social Club espugnando il Vittorio Rossi di Santa Lucia (intitolato al padre dell’indimenticato Pablito, Pallone d’Oro 1982) vorrebbe dire dare un seguito al successo di domenica scorsa.

Giovanni Fiorentino