Prima e Seconda categoria: il programma. Derby di lusso nella Piana e in Valdiserchio

In Prima categoria, nel girone "A", continua la grande rimonta del Corsagna che, ora, tallona la capolista Montignoso ad una sola lunghezza e non molla nemmeno l’ottimo Capannori, in terza piazza, a due lunghezze dai neroverdi. Altra domenica fondamentale, dunque, in cui i massesi hanno un facile compito casalingo contro il Pistoia, mentre la formazione di Piercecchi sale a Gorfigliano e non può sbagliare per non perdere il passo, Diavoli Neri permettendo. Derby anche per il Capannori, che ospita l’Atletico Lucca e terzo scontro fra compagini nostrane a Montecarlo, dove sale l’Academy Porcari. Il programma di un torneo veramente bello ed avvincente si completa con la difficile trasferta sul campo della Torrelaghese per il Pieve Fosciana e con il match da "2" fisso per la Folgor Marlia che fa visita al fanalino Tempio Chiazzano.

In Seconda categoria, nel girone "A", insidiosa gara interna per la Folgore Segromigno, opposta al Corsanico e partita esterna quasi proibitiva per il Pieve San Paolo, sul terreno del Migliarino Vecchiano. Nel girone "B" sfida a distanza fra la capolista Piazza "55", che gioca il big-match di Chiesina Uzzanese contro la terza in classifica ed il Ghivizzano, impegnato a Monsagrati con la pericolante Valfreddana. Per i biancorossi sarà l’occasione giusta per ridurre il distacco di tre punti dai garfagnini? Si tratta, dunque, di un’altra giornata molto importante che si completa con la trasferta di Castiglione per il Pescia e con un paio di scontri-salvezza: Gallicano-Morianese e Borgo a Mozzano-Fornaci. Chiudono il quadro del programma: Academy Tau-Giovani Via Nova, Borgo a Buggiano-Molazzana e San Macario Oltreserchio-Cascio. Fischio d’inizio per tutti alle ore 15.

Flav. Berl.