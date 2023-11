Prima e Seconda Categoria. Il Forte 2015 infila la sesta vittoria. Il Capezzano espugna Chiazzano

Forte 2015-Romagnano 2-0

Gli squali si prendono la sesta vittoria e la vetta della classifica confermandosi insuperabili in casa, le reti della vittoria portano le firme dei soliti noti.

Chiazzano-Capezzano 2-3

Tiene il passo il Capezzano che fa sua la difficile gara in casa dei pistoiesi e rimane a tre dalla vetta, protagonista di giornata il centrocampista Mattia Egidio Pacini che prima sblocca il match con un tiro forte nell’ area piccola e poi raddoppia nella ripresa con un preciso colpo di testa trovando la rete del 2-2 dopo che Nicola Benedetti aveva fallito il pari dal dischetto, nel finale la rete di testa di Belluomini su assist di Correia chiudeva i conti per i ragazzi di Coli.

Giovani V.- Corsanico 0-0

Punticino per gli orange che non cambia molto la sostanza delle cose ma per le occasioni create lascia tanto amaro in bocca, il palo di Del Soldato l’occasione più limpida ma in precedenza già Cerri e Del Frate erano andati vicini al bersaglio grosso senza fortuna.

Torrelaghese-Calci 2-2

Non si sblocca ancora la truppa di mister Baldini che comunque dimostra grande carattere sapendo reagire ad un doppio svantaggio, pari che si materializza negli ultimi minuti quando prima Galli al 83’ realizza un calcio di rigore e poi arriva grazie all’eurogol di tacco di Nicola Marsili che devia in area piccola e beffa l’estremo difensore ospite.

Pontasserchio- Massarosa 1-0

ai biancorossi non riesce il remake di Coppa ed escono battuti di misura sul campo dei lucchesi, a complicare le cose l’espulsione di Ali al ventesimo della ripresa che dà il là alla rete vittoria di Spheti.

S. Camaiore- S.V. Candia 2-1

Secondo successo consecutivo per Luisotti e co che si rilanciano nella corsa verso la salvezza, vantaggio dei locali con le reti di Gabriele Mazzone su preciso inserimento in area e Luca Paoli al termine di una bella manovra in velocità, di Kumanaku per i massesi il gol dell’illusione al minuto cinquanta.

Montignoso- Lido 1-1

Pari prezioso per i cavallucci che grazie ad Andrea Dati replicano ad un gol di Vatteroni e ottengono un risultato positivo che può rivelarsi utile nella corsa verso la salvezza.