Prima e Seconda Categoria. Il Gambassi va per il tris. Aurora in cerca di punti

Nel girone C di Prima Categoria scontro diretto in quota per il Gambassi, terzo a -2 dalla vetta con 15 punti, che ospita al campo di Casenuove l’Albacarraia, dietro di un solo punto. Il Gambassi ha il miglior attacco del girone ed è reduce da due vittorie di fila, ma l’Albacarraia viene da 5 risultati utili consecutivi (3 vittorie e 2 pari).

In Seconda Categoria, nel girone D trasferta insidiosa per il Ponte a Cappiano al Bachi di Pontedera contro lo Stella Azzurra, che ha sì 4 punti in meno ma ha perso le solite 2 gare dei calligiani. Nello stesso girone a Montaione l’Aurora ospita il Treggiaia in uno scontro diretto in chiave play-out. Nel girone F invece dopo la cinquina rifilata alla Laurenziana seconda, il Monterappoli prova a sbloccarsi in casa (finora 3 ko su 3) per dare continuità ai propri risultati ospitando a Cerbaia il Sesto Calcio, che in classifica ha un solo punto in meno. Sempre nello stesso girone il Santa Maria riceve il Rinascita Doccia: gli ospiti sono penultimi con 5 punti a 3 lunghezze di distanza, quindi per gli empolesi di mister Tamburini è una grande chance per togliersi dalla zona rossa.