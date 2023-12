Prima e Seconda categoria. Il Marginone capolista prova la prima fuga

In Prima categoria prove di fuga per il Marginone, capolista del girone "A", che riceve il Corsanico, visto anche l’impegno più difficile che attende l’inseguitore Forte dei Marmi, cui rende visita una Folgor in forma. Aria di derby a Porcari, con i padroni di casa dell’Academy, terza forza del torneo, che ospitano il Corsagna, brillante e imprevedibile. La trasferta di Capezzano per il Capannori e quella di Serricciolo per l’Atletico Lucca, completano il quadro.

In Seconda categoria girone "B", spicca lo scontro al vertice di Gorfigliano, dove la capolista Diavoli Neri attende il Montecarlo, principale inseguitore ad appena due lunghezze. Alle loro spalle attenzione a Sextum Bientina (a San Macario) e Migliarino (in casa con il Piazza "55"). Il Ghivizzano di Venturelli, che riceve l’Atletico Cascina con tutti i favori del pronostico, punta a migliorare la propria posizione in chiave play-off. I derby Borgo a Mozzano-Molazzana e, soprattutto, Barga-Fornaci, tengono viva l’attenzione, anche se la sfida fra azzurri barghigiani e rossoblu fornacini, una volta una classicissima, ha perso tutto il suo fascino (entrambi ultimi). Completano il programma: Gallicano-Pontecosi Lagosì e Monteserra-Academy Tau.

Flavio Berlingacci