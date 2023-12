Prima e seconda categoria. Il Ponte a Cappiano infila la quarta vittoria di fila, scatto salvezza del Montaione

Nello scontro diretto in chiave play-off il Gambassi esce a mani vuote da Quarrata. Con un pizzico di sfortuna, traversa iniziale di Tafi, i giallorossi termali sono infatti incappati nel secondo ko di fila, quinto stagionale, che visto il grande equilibrio del girone C di Prima Categoria costringe ora Salerno e compagni a guardarsi anche le spalle (la zona play-out dista solo 3 punti). Tornando alla sfida di Quarrata il Gambassi è andato sotto 2-0, ha accorciato le distanze proprio con Tafi sugli sviluppi di una punizione calciata da Ciappi, ma proprio nel momento di maggior sforzo ha incassato il definitivo 3-1 (se con 20 reti i termali sono il miglior attacco con gli altrettanti gol subiti sono la peggior difesa tra le prime undici). Scendendo in Seconda Categoria domenica da incorniciare nel girone D per Ponte a Cappiano e Aurora Montaione. I calligiani, grazie al decimo centro stagionale di Becherucci, hanno espugnato per 1-0 Treggiaia salendo al 2° posto ad una sola lunghezza dalla vetta. I valdelsani, invece, hanno fatto loro l’importante scontro salvezza di Santa Maria a Monte per 3-2. Mattatore del match Mandorlini, autore di una doppietta, mentre l’altro gol arancioblù porta la firma di Pieroni. Con questo successo i ragazzi di mister Casciola si lasciano tre squadre alle spalle e volano a meno due dalla salvezza diretta.

Chiudiamo con il raggruppamento F della stessa categoria, dove il Monterappoli paga ancora una volta a caro prezzo i minuti di recupero, in casa del Rinascita Doccia. Avanti con Bianchi gli empolesi si vedono rimontare dai padroni di casa, per poi contro sorpassare a loro volta grazie al 2-2 di Malpici, smarcato da un sontuoso tacco di Stefanelli, e al 3-2 di Calonaci all’89’, salvo incassare il definitivo 3-3 al 95’ in mischia da corner. I neroverdi restano così terz’ultimi e non riescono ad abbandonare la zona play-out. In parità anche la sfida casalinga del Santa Maria contro il Real Peretola, che termina 1-1 con un autorete ospite a favore dei gialloblù empolesi, i quali si mantengono a metà classifica.