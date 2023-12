Prima e seconda categoria: il programma delle gare. Jolo e Csl in trasferta. La Querce a Montale

Oggi prenderà il via la dodicesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, alle 14,30. Nel girone C di Prima Categoria lo Jolo appare determinato a restare ad ogni costo in zona playoff. Per riuscirci però, la banda Diodato non dovrà perdere nella tana della concorrente diretta Gambassi. Un traguardo parziale che sogna di tagliare a ben vedere anche il CSL Prato Social Club di coach Rondelli, a patto tuttavia di battere in trasferta un Ginestra Fiorentina dal rendimento sin qui piuttosto altalenante. E poi c’è il C.F. 2001, che vuole risalire la china ed è intenzionato a non sprecare il "match point" interno contro il Banti Barberino: vietato sbagliare, per la formazione di Filippo Ermini.

Scendendo nel girone E di Seconda, il Montemurlo Jolly vuole riprendersi la vetta del raggruppamento che dista solo due lunghezze. Per riuscirci però, i montemurlesi sono chiamati a violare il terreno di gioco di un Atletico Casini Spedalino in grande spolvero. Il Prato Nord tenterà di risollevarsi regolando il San Felice. Il Chiesanuova andrà invece sul campo del Pistoia Nord per centrare il sorpasso, mentre la Galcianese vorrà limitare i danni ricevendo il Cintolese primo della classe. E La Querce giocherà a Montale contro il Montale Pol.90 Antares. Passando al girone F, la rincorsa della Pietà 2004 capolista riparte da Campi Bisenzio: per essere certo di mantenere il comando della graduatoria, il sodalizio pratese dovrà vincere o comunque non perdere contro il Daytona. C’è poi il Tavola che vuole tornare a ruggire: battendo a domicilio il Monterappoli, i ragazzi di coach Somigli rilancerebbero le proprie ambizioni. Virtus Comeana – Vernio mette di fronte due squadre che necessitano di una svolta, con il Poggio a Caiano che regolando il Mezzana potrebbe approfittarne. Occasione da non fallire per il Prato Sport, che sfruttando al meglio il fattore-campo per aggiudicarsi l’intera posta in palio nell’incontro con il Sesto lascerebbe l’ultimo posto della classifica.

Giovanni Fiorentino