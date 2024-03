Prima e Seconda Categoria. In Santa Maria-Vernio in palio punti salvezza

I campionati di Prima e Seconda Categoria giungono oggi alla 24esima giornata (fischio d’inizio alle 15), i quattro quinti della stagione. Vediamo nel dettaglio quali sono gli impegni delle formazioni locali, partendo dal girone C di Prima Categoria, dove Il Gambassi riceve l’Atletica Castello. Un match sulla carta decisamente abbordabile visto il penultimo posto dei biancoverdi fiorentini con 16 punti, meno della metà di quelli raccolti finora dagli uomini di mister Gangoni. Tuttavia nelle ultime tre giornate l’Ateltica Castello ha già sorpreso in trasferta la Sancascianese e fermato sul pari in casa il Novoli. Servirà quindi una partita attenta e cinica a bomber Fontanelli, un po’ come all’andata quando i termali seppero imporsi addirittura per 7-3. Scendendo in Seconda Categoria veniamo al girone D, dove il Ponte a Cappiano (nella foto di Covato un’azione della sfida a Montaione) può di fatto blindare il proprio posto nei play-off. Secondi a meno 8 dalla capolista Stella Rossa Castelfranco, infatti, i calligiani saranno di scena a Capannoli contro una delle due squadre che in questo momento rimarrebbero fuori dagli spareggi promozione. Con un vantaggio di 8 lunghezze, vincendo la squadra di Bettarini può davvero mettere una seria ipoteca sui play-off e sul secondo posto.

Proverà a continuare la propria risalita verso la salvezza, invece, l’Aurora Montaione che a Il Prato ospita il Bellaria Cappuccini Pontedera, quarta con 37 punti. Gli arancioblù vengono da 3 vittorie consecutive e 4 risultati utili di fila e sono attualmente fuori dalla zona ’rossa’ per 3 punti. Chiudiamo con il raggruppamento F che vede impegnate sul proprio campo sia il Monterappoli che il Santa Maria. I primi, dopo essere usciti indenni da Campi Bisenzio contro la capolista Daytona, ricevono a Cambiano la Laurenziana, seconda forza del campionato, che all’andata fu però travolta 5-2 in casa dai neroverdi empolesi. Al Bagioli di Santa Maria arriva invece il Vernio per un vero e proprio scontro diretto in chiave play-out. I ragazzi di Tamburini, infatti, sono quintultimi con appena 2 lunghezze di vantaggio proprio sui pratesi. All’andata finì 2-2.