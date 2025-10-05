Prima e Seconda categoria: la capolista Intercomunale Monsummano in trasferta contro l’Atletico Spedalino. L’AM Aglianese cerca continuità a San Miniato

Oggi alle 15.30 inizia la terza giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria ed il programma si annuncia più che mai interessante. Iniziando dalla Prima girone B: al Nelli di Montemurlo, il Monsummano capolista di coach Panati sfiderà l’Atletico Spedalino di mister Ermini per continuare a correre. L’AM Aglianese di Mirco Matteoni, a quota 4 punti, è intenzionata a violare il campo del San Miniato per portarsi tra le prime. Analogamente, la Montagna Pistoiese di Zinanni giocherà a Castelfranco di Sotto contro la Stella Rossa puntando al bersaglio grosso per raddoppiare l’ammontare dei punti attualmente conquistati. Nel girone C, il Quarrata di Diodato vuole la prima vittoria nel torneo, ma dovrà andare a prendersela a Firenze contro l’Audace Legnaia. Una buona notizia potrebbe arrivare poi la prossima settimana, qualora la sorte dovesse sorridere ai quarratini durante il sorteggio di martedì prossimo per decidere chi tra loro e l’Aglianese si qualificherà al secondo turno della Coppa Toscana.

Scendendo in Seconda categoria, nel girone B il Cintolese primo della classe attende al Loik il Gallicano in quello che è già uno scontro al vertice. Al Bramalegno, il Chiesina Uzzanese che da pochi giorni ha staccato il pass per la qualificazione al secondo turno di coppa se la vedrà con Le Case, mentre il Pescia andrà a in Garfagnana a misurarsi con il Cascio ed il Borgo a Buggiano attenderà tra le mura amiche il Molazzana.

E si arriva così al girone C: il Pistoia Nord è atteso dal difficile match in trasferta contro il Sagginale, mentre al Brizzi di Margine Coperta si sfideranno San Felice ed Olimpia. Incontro non facile anche quello che attende la Virtus Montale, a Prato contro il Chiesanuova. Ed al Barni di Montale, il San Niccolò giocherà infine contro la Polisportiva Carraia.

Giovanni Fiorentino