Prima e Seconda categoria: la Coppa Toscana. Zero reti e sbadigli fra AM Aglianese e Monsummano. Domini-gol e il Chiesina inizia col piede giusto

Ieri è andata in archivio la prima giornata di Coppa Toscana di Prima e Seconda categoria, che per quasi tutte le società di Pistoia e provincia rappresentava il debutto stagionale (mentre le rimanenti debutteranno domenica prossima, nella seconda giornata della competizione). E non sono mancati risultati a sorpresa. Cominciando dalla Coppa Toscana di Prima categoria, per due incontri da segno X. Al Butelli, la Montagna Pistoiese di Zinanni era andata in vantaggio con Petrucci, ma il CQS Tempio Chiazzano di Nencini ha pareggiato con Patella fissando il punteggio sull’1-1. Pari anche ad Agliana, tra AM Aglianese ed Intercomunale Monsummano: il tecnico neroverde Matteoni sfidava il club che guidava in Promozione sino ad un biennio fa, adesso allenato da coach Panati, e l’incontro si è chiuso sullo 0-0.

Scendendo in Coppa Toscana di Seconda categoria, pollice alzato per l’Olimpia: Buonuomo, Bizzetti e Muratore hanno messo la firma sotto il 3-0 con cui i quarratini (ripescati in Seconda dopo la retrocessione ai playout della scorsa stagione) hanno battuto la Virtus Montale espugnando il Perugi. Marzico da un lato e Bugelli dall’altro hanno certificato l’1-1 tra Montalbano Cecina e Pistoia Nord, con il medesimo punteggio emerso anche dalla sfida tra Cintolese e Borgo a Buggiano (a coronamento di due sfide nel complesso equilibrate).

E nel posticipo delle 17.30, il Chiesina Uzzanese di Salvadori ha regolato l’Academy Tau (1-0, rete decisiva di Domini) partendo con il piede giusto per prepararsi all’esordio in campionato del 21 settembre prossimo. Chi ha vinto può gioire (ma non troppo) chi ha perso sa di dover lavorare con maggior impegno ma senza farne (ancora) un dramma: è la coppa. Che promette, anche domenica prossima, di regalare comunque un primo trailer di quel che vedremo in campionato.

Giovanni Fiorentino