Prima e Seconda categoria. La Torrelaghese è abbonata al segno X

In Prima categoria il Capezzano Pianore perde 2-1 contro la prima della classe Montignoso ma esce a testa alta dal “Del Freo“ al termine di una partita nella quale ha cambiato anche qualcosa tatticamente mettendosi inizialmente con una sorta di 4-1-3-2 lasciando Lampitelli play basso davanti alla difesa e schierando poi il terzetto Lorenzo Pacini-Cerri-Domenici dietro alle due punte che stavolta erano Correia e capitan Mattia Pacini (avanzato quasi sulla stessa linea del centravanti capoverdiano). "Sono soddisfatto di tutti, al di là del risultato" ha commentato l’allenatore Riccardo Coli, che era a casa con l’influenza. Ottavo risultato utile di fila (ma ben 7 sono pareggi) per la Torrelaghese che fa 4-4 al Marco Polo con l’Atletico Lucca in una partita dove le difese hanno fatto acqua. Nel 4-4-2 gialloviola ha brillato soprattutto Tartarini alto a sinistra, autore di una doppietta. Di capitan Edoardo Bonuccelli su rigore e di Alessio Saviozzi (al 13° sigillo) le altre reti dei torrelaghesi.

In Seconda categoria sconfitte che amareggiano per le due versiliesi Corsanico e Massarosa, che dicono addio alle residue speranze playoff.