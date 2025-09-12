Prima e Seconda categoria: la seconda giornata di Coppa Toscana. Derby Quarrata-AM Aglianese. Il Pescia fa visita all’Academy Tau

Le società di Pistoia e provincia militanti in Prima e Seconda categoria sono pronte a scendere nuovamente in campo, anche se non per il campionato (che inizierà invece il 21 settembre prossimo): in programma, dopodomani alle 15.30, c’è infatti la seconda giornata della Coppa Toscana. Partendo dalla Coppa di Prima: dopo il pareggio ottenuto domenica scorsa al Butelli, il CQS Tempio Chiazzano di mister Alessandro Nencini giocherà a Montemurlo contro l’Atletico Casini Spedalino del nuovo mister Filippo Ermini. Un mini-girone equilibrato, considerando che la nuova società e la Montagna Pistoiese era finita 1-1 e che Atletico–Montagna (prevista per la terza giornata, tra poco meno di due settimane) sarà decisiva. Tornerà a giocare anche l’AM Aglianese, dopo il pari interno con l’Intercomunale Monsummano di domenica scorsa: i neroverdi di mister Mirco Matteoni saranno di scena a Chiazzano per sfidare il Quarrata di coach Diodato, all’esordio stagionale.

Previsto per la stessa ora anche il fischio d’inizio della Coppa Toscana di Seconda categoria, con un programma più variegato. Al Loik di Monsummano, si sfideranno Le Case e Cintolese. Da tenere d’occhio anche la partita del Barontini di Agliana: dopo la mancata promozione dello scorso anno, svanita per un soffio a beneficio della Pietà nonostante un girone d’andata da record, il San Niccolò si rimette in gioco esordendo in coppa con la Virtus Montale. I montalesi sono chiamati a vincere ad ogni costo per cercare di rimanere in corsa, a causa della sconfitta con l’Olimpia (vincitrice per 3-0 nella precedente giornata). Attenzione anche all’incontro di Margine Coperta: il San Felice, reduce dalla vittoria del campionato di Terza categoria da imbattuto, è tornato nella categoria superiore. Ed al Brizzi, si misurerà con il Montalbano Cecina che ha pareggiato con il Prato Nord cinque giorni fa.

A chiudere i giochi, il Pescia che sfiderà ad Altopascio l’Academy Tau nell’incontro che inizierà alle 17.30. E’ tutto pronto o quasi, insomma: arrivati a questo punto, è tempo di far partire il conto alla rovescia.

Giovanni Fiorentino