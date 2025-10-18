Prima e Seconda categoria: la AM Aglianese sul campo del Fornacette Casarosa. Monsummano, prova del nove col Viaccia

Tutto pronto per la quinta giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria: il fischio d’inizio è previsto per le 15.30 di domani. Nel girone B di Prima categoria, l’Intercomunale Monsummano capolista è atteso dalla cosiddetta prova del nove: gli uomini di Panati, che viaggiano a punteggio pieno, proveranno ad espugnare il campo dell’ambizioso Viaccia. E l’AM Aglianese è lì, pronta ad approfittare di un eventuale passo falso dei valdinievolini: la banda Matteoni sarà di scena nella tana del Fornacette Casarosa, determinata a fare punti. A Gavinana, la Montagna Pistoiese di Zinanni cercherà conferme contro il Casale Fattoria dell’ex-Pistoiese Andrea Bellini. CQS Tempio Chiazzano ed Atletico Spedalino tenteranno di conquistare invece la prima vittoria stagionale nel torneo, rispettivamente in casa contro il Bellaria Cappuccini ed in trasferta contro il Marginone 2000. Nel girone C, il Quarrata si misurerà in Mugello contro il Barberino: i ragazzi di Diodato devono aggiudicarsi l’intera posta in palio, per provare a risalire la china.

Scendendo invece in Seconda Categoria, si parte dal girone B e dal Cintolese primo della classe che cercherà l’allungo allo Strulli contro il Molazzana. Chiesina Uzzanese (al Bramalegno contro il Tau Academy) e Pescia (a Minucciano contro la New Team) vorranno rimanere ancorati alla zona playoff. Borgo a Buggiano–Borgo a Mozzano e Ghivizzano–Le Case completeranno il quadro.

Capitolo girone C: il San Felice capolista attende la Virtus Montale, mentre il Pistoia Nord terza forza del raggruppamento affronterà il San Niccolò al Barni di Montale. L’Olimpia scenderà invece sul terreno di gioco della Galcianese. E poi c’è il girone F: a Larciano, il Montalbano Cecina proverà a lasciare l’ultimo posto in classifica sconfiggendo il Casenuove Gambassi Terme.

Giovanni Fiorentino