Prima e Seconda categoria. L’AM Aglianese sfida l’Atletico Spedalino

I primi novanta minuti dei campionati di Prima e Seconda categoria sono andati in archivio la scorsa domenica. E domani, alle 15.30, prenderà il via il secondo turno: per le compagini di Pistoia e provincia è tempo di farsi trovare pronte. Iniziando dalla Prima categoria, girone B, dove spicca indubbiamente il match del Bellucci: ad Agliana, l’AM Aglianese di Matteoni riceverà la visita dell’Atletico Spedalino di Ermini. Altro scontro provinciale a Gavinana: la Montagna Pistoiese di Zinanni cercherà di mettersi alle spalle il ko dell’esordio sottraendo punti al CQS Tempio Chiazzano. L’Intercomunale Monsummano, dopo la vittoria esterna contro lo Staffoli andrà alla ricerca del bis allo Strulli, contro il Maliseti Seano. Nel girone C, il riscatto del Quarrata deve passare dal Butelli di Chiazzano: dopo lo stop contro il Poggio a Caiano, i quarratini di Diodato vogliono l’intera posta in palio contro il Daytona.

Scendendo invece in Seconda categoria, impegni esterni per Borgo a Buggiano (contro i Diavoli Neri Gorfigliano) Cintolese (contro i Diavoli Rossi) e Chiesina Uzzanese (contro il Fornaci). Al Loik andrà in scena Le Case – New Team mentre allo stadio dei Fiori il Pescia attende il Ghivizzano. E poi c’è il girone C, ricominciando dal San Felice che cerca la seconda vittoria consecutiva nel torneo a Prato contro la Galcianese. Idem dicesi per la Virtus Montale, che mette nel mirino quota 6 punti"ma che dovrà superare al Perugi un Sagginale apparso in gran forma al debutto.

Il Pistoia Nord è pronto ad affrontare tra le mura interne il Firenzuola, così come l’Olimpia riceve la Valbisenzio nella riedizione del playout della scorsa annata: l’obiettivo dei quarratini è di far sì che stavolta l’epilogo sia diverso. Il San Niccolò giocherà infine sul territorio di Carmignano, contro la Polisportiva Naldi.

Giovanni Fiorentino