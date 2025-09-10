Prima e Seconda categoria: le gare di coppa Italia. Atletico Levane Leona e Stia ok. Bernacchia avanti col Tegoleto

Il mercato non va in vacanza. Il Casentino Academy dopo aver tesserato Ombra, ex Follonica Gavorrano e Renate, sembra prossimo a salutare un suo estremo difensore. Si tratta del classe 2005 Gioele Paoli di cui si parla un gran bene, tra i migliori gialloverdi della scorsa stagione, ma di fatto chiuso dall’arrivo di Ombra. Proprio per evitare una stagione da dodicesimo per Paoli si aprono le porte di un addio con le pretendenti che non mancano.

Nel frattempo nel fine settimana ha preso il via anche la stagione della Prima categoria con le prime gare di Coppa Italia. L’Atletico Levane Leona parte forte e sbanca il campo della Chiantigiana con un perentorio 3-0. Bella vittoria anche per lo Stia neopromosso che si toglie lo sfizio di debuttare andando a vincere per 2-1 contro il Subbiano grazie ad un super Andreini. Il Tegoleto ha poi chiuso il quadro di questo primo turno con il posticipo del lunedì al Comunale di Badia al Pino contro il Lucignano. Questo derby ha sorriso ai biancorossi di Bernacchia che passano con Bastianelli e trovano il raddoppio con Barbagli.

In Seconda categoria per quanto riguarda la Coppa pari per 1-1 tra Viaggio e Fallese mentre il Pestello sbanca Cavriglia (0-1). Vittoria dell’Indicatore a Sangiustino (1-2) mentre Pratovecchio e Poppi fanno 0-0. La Fortis vince a Pieve al Toppo (1-4) così come lo Spoiano alla Fratta (1-2), mentre il Valdichiana cade a Guazzino (0-1).